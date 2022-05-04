本土疫情估5月底達高點 打3劑免居隔擬6月實施

指揮中心預估5月底疫情從最高峰往下，6月起視疫苗接種情況，規劃讓接種3劑疫苗民眾有密切接觸確診者時，可以免除居家隔離，在此之前擬先取消電子圍籬。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例即將日增3萬例，疫情仍在升高，對於6月起接種3劑疫苗民眾取消接觸者居家隔離，陳時中今天下午疫情記者會中表示，如果6月多疫情還不到高點，6月初就做開放措施，就顯得早一點，但推測5月底疫情應該就會達高點，當高點確定過後，就可陸續開放。

對於完整接種疫苗者居家隔離免電子圍籬，指揮中心明天將與各縣市會商定案後實施，外界關注未來是否同步將確診者人身限制減到最低，陳時中表示，這都是預測，時間總會到，希望可以一步步慢慢進行，避免造成社區及醫療負擔。

從5月起，指揮中心設置確診個案自主回報疫調系統，傳出花蓮民眾收到訊息提醒電子圍籬定位於蘆洲，已經離開居家隔離範圍，懷疑有人故意填錯，陳時中表示，當事人有疑慮可和衛生局或通知將開罰單位申訴，擔心可能是詐騙，也可向警察局詢問比較安全。

對於疫調簡訊，指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前累計發送6萬多人，回填3萬多人。健保署今天起要求至醫院或社區採檢站採檢，必填採檢者手機，且須確保系統內留下手機可聯繫。

另外，指揮中心開放診所提供病毒核酸PCR採檢，由醫師公會全聯會彙整名單，5月5日提供指揮中心，有媒體詢問，報名方式採取一次性截止，或可審核同時繼續申請，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，加入診所數量，將考量各區分配可近性，但不會只有一次報名機會。

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