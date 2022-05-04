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中市快篩試劑首批獲7萬劑 將啟動學校協助發放

中央社 / 台中4日電
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕。圖／台中市政府提供

隨著本土確診個案的增加，快篩試劑的需求大增，台中市長盧秀燕今天表示，中市首批約分配到7萬劑，將配合於明天啟動由學校來協助，發放給校園確診者的密切接觸者。

台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1680例，盧秀燕下午在線上防疫記者會中表示，將配合中央讓各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心內的教職員工生，在被匡列為密切接觸者後，能夠盡快拿到快篩試劑，自主防疫期滿前確保及時以快篩確認健康狀況。

盧秀燕指出，台中市首批約分配到7萬劑，將配合於明天啟動由學校來協助發放快篩試劑，按照教育部規定，發放對象為校園確診者的密切接觸者。發放數量為高級中等以下學校學生及幼兒園幼童每人2劑；大學以上學生及成人每人3劑。

至於發放流程，教育局副局長王淑懿表示，預計明天起，由各校防疫長依流程進行匡列及通報後，可以派人員就近到台中市的「5個中心學校」領取，領取時間是週一到週日上午8時到下午5時。

王淑懿指出，學校領取後由各單位發放「快篩試劑」給密切接觸者，方便學生居家隔離時的快篩需求。若發生於夜間，則是先透過通訊軟體發送居家隔離宣導通知單給密切接觸者，再由各校派員於日間至中心學校領取快篩試劑，並通知家長或家人來領取。

有關和平區雙崎部落目前疫情，民政局長吳世瑋也在會中說明，雙崎部落文化健康站累計17人確診，市府已備妥居家照護或隔離的關懷物資，送達和平自由里辦公室，陸續進行後續配送居照或居隔者家中。

此外，盧秀燕也在會中感謝交通局規劃成立的70輛防疫計程車車隊以及5輛防疫巴士車隊，台灣大車隊台中分公司經理張森雄表示，防疫計程車車隊提供7項承諾，讓乘客安心搭乘，包括專案徵用，不會與一般乘客混載；每趟任務後都會到清消站確實清消等。

新冠肺炎 盧秀燕

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