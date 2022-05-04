北市11家急門診增快篩陽預約通道 專責病床至20%
台北市長柯文哲表示，北市11家醫院COVID-19急門診將新增綠色通道給有預約的快篩陽性民眾，並裝悠遊卡機，加速拿藥付款效率；而各醫院專責病床數將從15%提高至20%。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，由還在居家辦公的市長柯文哲及在市府的副市長黃珊珊、蔡炳坤等線上線下聯合舉行。
柯文哲表示，台北市新增本土5538例，而北市醫療量能部分，專責病床共1545床、還有609個空床，且要求各大醫院的專責病床數要從15%提高到20%，共約2000多床；病患住院一段時間後若有好轉，就下轉到專責防疫旅館，空出醫院量能。
此外，在快篩陽性急門診方面，柯文哲表示，將設置綠色通道給有預約的快篩陽民眾，並要求11家醫院都要裝悠遊卡機，呼籲民眾的悠遊卡至少儲值新台幣300至500元再來，嗶卡就可結帳拿藥，速度較快。
至於是否設置兒童專用篩檢站，柯文哲表示，這一題內部討論很久，因為現在快篩陽民眾只有約9%是14歲以下，如果要設一個專門站，只能設一個，設在哪裡、是否要讓民眾跨越長距離等問題，還要再想。
媒體提問士林北投科技園區車來速PCR篩檢大排長龍 一事，黃珊珊回應，明天現場醫護會增加至4組，並加開有預約的綠色通道增加速度；如果車輛堵塞會請警方疏通並給預約QR Code，請民眾隔日再來。
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