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家庭、校園群聚案例多 屏縣府喊話快篩劑充足免擔心

中央社 / 屏東縣4日電

屏東縣今天新增本土確診個案428例，比昨天增加了136例，以家庭及校園群聚為主；縣府表示，目前縣內針對居家照護的確診者、居隔者需用的快篩試劑數量充足，請民眾不用擔心。

屏東縣昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例292例，今天428例，縣府新聞稿表示，確診個案分布在屏東縣30個鄉鎮市，從北到南、離島、山地鄉都有，以屏東市116例最多，其次是東港的31例。

縣府表示，確診病例以家庭和學校群聚為主，目前全校暫停實體課程校數有4校30班，部分班級暫停實體課程校數有47校94班，

縣府表示，為儲備充足快篩量能，縣府預先採購13萬劑家用快篩試劑備用，已到貨12萬劑，剩餘陸續配送中，再加上近期中央撥配的4萬6000劑試劑，目前縣內針對居家照護的確診者、居隔者需用的快篩試劑數量充足，請民眾不用擔心。

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