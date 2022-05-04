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中市「快篩陽得來速」量能擴增 14家醫院加入

中央社 / 台中4日電

因應本土確診個案數逐日增加，台中市政府與各大醫院合作實施「快篩陽得來速」機制，今天秩序大致良好，加入這項機制的醫院也從6家增加到14家，量能擴增，節省就醫時間。

台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1680例，連續2天破千例，市長盧秀燕下午在台中市線上防疫記者會中表示，由於民眾篩檢需求大增，市府與各大醫院合作實施「快篩陽得來速」機制，提供綠色通道讓快篩陽性民眾做PCR（核酸檢測）進一步確認，避免進入醫院，與一般病人進行分流。

盧秀燕指出，昨天有6家醫院加入「快篩陽得來速」機制，今天新增8家醫院，目前已有14家醫院加入行列，使得台中市採檢量能擴增，不僅可以簡化民眾等候採檢的繁瑣流程，由於「快篩陽得來速」綠色通道都設於醫院戶外，也能達到分流目的，避免感染風險。

「快篩陽得來速」機制上午啟動，配合實施的台中榮總表示，民眾都能保持社交距離排隊，由於民眾在現場就能掛號、看診及取藥，採檢後即回家等候結果，現場秩序良好，沒有出現壅塞情形，還大幅節省民眾候診時間。

盧秀燕認為，台中市「快篩陽得來速」機制首日上線很順利，效果不錯，也能讓真正需要急診的民眾與採檢民眾分流，不需都擠在急診室內，對雙方都很好。

此外，對於是否可以快篩結果取代PCR，盧秀燕認為，有人主張快篩陽就視同確診，但這部分涉及法定權利，攸關全國人民權利的一致性，她認為，不能由各縣市自行決定，還是要由中央統一規定。

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