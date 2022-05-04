議員質疑PCR量能、站點不足 北市：已加設車來速
台北市議員苗博雅質詢，市長柯文哲日前提到北市檢測PCR量能3萬多人次，是含公費、自費、急診，篩檢量能及站點根本不足；市府今天說，已加設「快篩陽急門診」車來速。
社會民主黨籍台北市議員苗博雅昨天在北市議會大會質詢指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，北市社區篩檢站量能不足，導致檢測核酸檢測（PCR）民眾塞滿醫院急診室，目前北市能做的篩檢量為多少？
列席的衛生局長黃世傑答詢，中央公布北市醫院能做檢驗最大量能為3萬多人次，其實今年疫情爆發前，北市設7家公費篩檢站，但篩檢人數時增時減，疫情爆發後，篩檢人數上升，北市就通知醫學中心等陸續加入協助。
苗博雅接著詢問，柯文哲日前開記者會提到北市篩檢PCR量能達3萬1616人次，其實是公費篩檢加自費篩檢和急診室篩檢的統計數據，根本是玩文字遊戲，且北市設7家篩檢站，以4月27日為例，當天總數只有4200個名額，但確診數持續增加，篩檢PCR量能及站點根本不足，建議北市執行篩檢分流、增設社區篩檢站。
黃世傑答詢，3萬多人次是實驗室量能，目前已跟各大醫學中心合作，陸續會加入協助篩檢。
台北市政府發言人陳智菡今天回應，市長柯文哲2日提及4000多人次是北市7家公費篩檢站的量能，若再加上其他自費篩檢、急門診篩檢，北市採檢PCR總量能可達3萬人次。
她指出，北市府今天在北投士林科技園區加設「快篩陽急門診」車來速，一天PCR篩檢量能可達1200人次，因應疫情升溫需求。
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