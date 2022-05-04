確診首度破萬 新北盼中央快速核定試辦居隔轉型

新北市府今天表示，COVID-19確診人數今天首度破萬，為保全醫療能量，持續實施居家隔離，也希望中央快速核定試辦居家隔離轉型，讓民眾從被動管理轉化為主動管理自己的健康。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，公布確診人數首度破萬，為1萬151人，其中，居家照護有9成。

市政府公布，目前新北居家照護執行中的人數為2萬5549人，居家隔離人數列管4萬2141人，但量能仍可繼續照顧患者，以騰出醫院的照護能量。

另外，市長侯友宜說明時表示，希望中央核定試辦居隔轉型，不再設置電子圍籬，確診民眾與居隔者主動管理自己的健康，讓人力可以用在照顧中重症患者。

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