嘉義縣10歲以下確診逾百人 建議兒童快接種疫苗
嘉義縣首波國小家長同意孩子接種COVID-19疫苗比率不到5成，衛生局指出，2日起接種莫德納兒童疫苗未發生不適案例，且近日縣內10歲以下兒童確診已達105人，建議家長儘早讓孩子接種。
嘉義縣今天新增139例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，嘉義縣政府召開直播記者會，由衛生局長趙紋華向外界說明，其中出現症狀58人、無症狀81人，近日累計10歲以下兒童已有105人染疫。
趙紋華告訴中央社記者，5月2日、3日施打莫德納兒童疫苗的孩童404名，都沒有發生異狀，建議家長儘早讓孩子接種。
教育處說，孩子接種COVID-19疫苗不少家長抱持觀望態度，而日前中央流行疫情指揮中心曾說輝瑞BNT兒童疫苗可能在5月中抵台，更造成許多家長遲遲難以決定是否要先接種，各國民小學首波回收的「接種須知及評估暨意願書」，家長同意孩子施打比率不到5成，只有2700多名。
教育處表示，因學校陸續會回收「接種須知及評估暨意願書」，同一所學校會分多個梯次施打，不像之前是集中一次接種。衛生局除了請醫護人員進校園接種，也商請全縣31家合約院所提供疫苗注射服務。
教育處指出，這2天觀察小朋友在校接種疫苗，並沒有大聲哭鬧的情形，頂多叫一聲而已；嘉義縣131家國小有1萬7000多名學童符合接種COVID-19疫苗，希望最後的接種率會超過5成。
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