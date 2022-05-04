北士科快篩陽車來速上路首日 大量車潮排隊綿延數百尺
國內本土疫情嚴峻，確診者數量逐日增加，為保留醫療量能，北市將公費篩檢站改為快篩陽綠色通道，同時提供篩檢、醫生評估診療、開立藥物等多項服務，部分站點也結合車來速篩檢站功能，民眾免下車即可完成篩檢、拿藥等一條龍服務。
北士科快篩陽車來速今起上路，規畫3個車道，分別為行人線道（篩檢+看診）、開車／機車道PCR+看診、開車／機車道PCR篩檢，早上8時至晚間8時無間斷提供篩檢、看診服務，但一早8時就湧入100多個預約民眾，還有很多臨時沒預約排隊篩檢。
由於是第一天上路，很多人不清楚進出動線規畫，甚至有人騎機車就往篩檢區衝去，被攔下來告知動線後，仍又走錯路口，民眾無所適從，加上許多人沒有預約就跑來篩檢，需要花時間當場填寫資料，造成篩檢速度緩慢，一個人約10分鐘，排隊車潮綿延百尺。
為了消耗大量排隊篩檢車潮，還臨時加開2個車道，區分有預約及沒預約的民眾；由於車來速有提供看診服務，多數民眾多選擇篩檢加看診，看診單分為上呼吸道及腸胃2種藥包，只要勾選符合的症狀，看診後就會當場給藥。
台北市副市長黃珊珊今再度前往北士科快篩陽車來速視察，對於上路第一天的狀況，黃珊珊表示，很多都是家人一起前來篩檢，因此時間會拖得比較久，現在預約系統已上線，呼籲大家盡量採預約方式並攜帶快篩陽檢體前來篩檢站。
黃珊珊表示，上路第一天民眾不是很熟悉，後續會再跟新光醫院討論如何精簡作業；確實民眾恐慌，因此也有不是快篩陽的人來篩檢，今天都會全面做完，「但明天起會優先篩檢有預約的人，沒有預約的需現場等候」，這樣才不會造成醫療負擔。
新光醫院院長侯勝茂表示，這是第一次與北市聯醫正式實體合作，過去北市聯醫有很多實戰經驗，但新光醫院實力堅強，相信合作會很順利，今天篩檢情況算良好，「但預估3天後篩檢人數會成長1倍」，如何擴大人力還需討論，北市聯醫與新光醫院的醫護都很辛苦，希望民眾能多體諒，也盼醫護能委曲求全、堅守崗位。
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