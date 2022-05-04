快訊

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

獨／警界最大咖 警政署長陳家欽傳快篩陽性

今年第7批莫德納疫苗運抵桃機 數量約110萬劑

中央社 / 桃園機場4日電

今年第7批採購莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天下午1時34分由韓國運抵桃園國際機場；據了解，這一批批約110萬劑，確切數量以中央公佈為準。

新冠肺炎

延伸閱讀

嘉義縣確診數破百139人創單日新高 累計105名幼童染疫

首批2千劑兒童BNT疫苗抵台 將用於實驗、檢查用途

347萬劑莫德納5月陸續到貨 接種3劑疫苗擬免居隔

桃機工程營造商疑倒閉欠薪 2日將召開調解會

相關新聞

莫德納111.55萬劑今下午抵台 效期僅剩3個半月

中央流行疫情指揮中心今表示，今年第7批採購Moderna疫苗111.55萬劑，將於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序...

醫療崩壞禁公開？醫師聲援一線遭檢舉：到底有多怕知道

新冠疫情導致醫療量能緊繃，北市聯醫急診室仍頻傳湧入大量快篩陽及輕症患者，陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰時常鼓勵、聲援疲於奔命...

111.55萬劑莫德納再抵台 預計周六還有一批

又有疫苗到貨！我國今年自購第7批莫德納疫苗111.55萬劑於今天（4日）下午由華航CI-161航班自韓國運抵台灣，班機於...

爆「小吃店」變身快篩試劑進口商 藍要指揮中心說明

快篩試劑需求居高不下，中央流行疫情指揮中心急向22家廠商採購快篩試劑。國民黨立院黨團今舉行記者會揭露，其中1家廠商前身為...

北士科快篩陽車來速上路首日 大量車潮排隊綿延數百尺

國內本土疫情嚴峻，確診者數量逐日增加，為保留醫療量能，北市將公費篩檢站改為快篩陽綠色通道，同時提供篩檢、醫生評估診療、開...

周玉蔻節目指柯文哲估40萬死 蔡壁如向NCC檢舉傳假消息

台北市長柯文哲日前在議會答詢時，預估年底確診人數可能達400萬人以上，若以美國1%死亡率計算，死亡人數可能達4萬人。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。