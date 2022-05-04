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長輩確診幾天有藥？醫：輕症5天內服藥住院 死亡風險降9成

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
面對Omicron病株層出不窮的各種亞型，公衛專家建議可用Paxlovid，重症風險降低90%。路透
面對Omicron病株層出不窮的各種亞型，公衛專家建議可用Paxlovid，重症風險降低90%。路透

台灣今年新冠肺炎本土病例累計超過10萬例，其中10%是60歲以上長者，大部分應服藥預防重症，卻因嚴管開藥，僅住院病人吃得到，4月底僅開出不到1000人份藥物，外界批評救命藥看得到、吃不到。根據發表於《新英格蘭醫學期刊》的最新研究，台大公衛學者指出，具有任一項高風險因子的輕症和中症患者，罹病5天內接受口服抗病毒藥Paxlovid，可降低88%住院死亡風險，病毒量大降10倍。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今透過直播報告科學防疫新知。團隊成員、醫師廖思涵指出，輝瑞Paxlovid第二、三期臨床試驗收案2246名病人，其中1049人接受一般治療，1053人接受輝瑞口服抗病毒藥。結果顯示，具有BMI≧25、慢性病、免疫疾病、神經疾患等任一高風險因子，被診斷為輕中症的病人，如果能在發病5天內吃藥，降低88%住院死亡風險、病毒量下降10倍。

陳秀熙表示，根據台灣今年1月1日至4月30日的中重症及死亡資料推估，目前中症人數是重症的6倍，合理住院率是1%，高於國外的住院率0.6%。台灣需要繼續努力減少重症人數，進而調控住院率。建議居家照護中一定有高風險族群，這些人快篩陽性、症狀出現，應善用居家監測及藥物，儘速安排就醫和給藥，才能精準調整醫療量能分配。

廖思涵表示，藥物是阻止疾病進展的利器，確診個案在居家照護期間，發病五天內應接受評估症狀程度及風險因子，並給予抗病毒藥，目前實證顯示輝瑞Paxlovid是首選，若不適合吃輝瑞，也可以吃默沙東的莫納皮拉韋。

台大公衛學者林庭瑀說，新冠重症和死亡風險與共病症息息相關，美國研究顯示，慢性腎病、慢性肺病、糖尿病患者接種兩劑後發生突破性感染的勝算比高於一般人，分別是1.34、1.43及1.29倍，住院的勝算比則分別是一般人的2.22、1.37及1.81倍。免疫低下者住院風險也會增加52%。

林庭瑀建議上述族群一定要接種追加劑，因為義大利及以色列研究顯示，對於60歲以上長者來說，追加劑降低感染、住院、重症、死亡的效果都比年輕人還要好；接種第四劑效果又比第三劑更好，60歲以上重症風險下降2倍，感染風險下降4倍。

中央流行疫情指揮中心昨天開始加快藥物配送進度並加大配送範圍。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心昨天開始加快藥物配送進度並加大配送範圍。圖／指揮中心提供

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