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篩檢、拿藥免下車一條龍服務 北士科車來速今起上路

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北士科快篩陽車來速今上路。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽車來速今上路。記者蘇健忠／攝影

國內本土疫情嚴峻，確診者數量逐日增加，為保留醫療量能，北市將公費篩檢站改為快篩陽綠色通道，同時提供篩檢、醫生評估診療、開立藥物等多項服務，部分站點也結合車來速篩檢站功能，民眾免下車即可完成篩檢、拿藥等一條龍服務。

北市衛生局說明，4月30日中興聯合院區率先整備完成，提供防疫急門診服務；5月1日北市聯醫、萬芳醫院、關渡醫院加入；5月3日三軍總醫院及馬偕醫院加入；5月4日榮民總醫院加入。

北市聯醫仁愛、忠孝、中興、和平、陽明院區及萬芳醫院，上午、下午各可服務300人；關渡醫院上、下午各150人；三軍總醫院上下午各80人、晚上40人；馬偕醫院預約可看診量能，上下午約60人；榮總每日可看診120人，但會視需要增加；北士科快篩陽車來速上、下午、晚上各400人。

另北市聯醫也與新光醫院合作「北士科車來速」，方便民眾開車或機車快篩陽個案前往篩檢，即日起每早上8時至晚間8時，最多可服務1200人。

衛生局表示，防疫急門診專供快篩陽採「預約」或「隨到隨做」PCR採檢，有醫療需求者，可由防疫急門診醫師診療後開立藥物使用。

若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀須先快篩再就醫；快篩陽病患需將使用過的快篩陽性試劑蜜蜂，帶至快篩陽篩檢站採檢PCR，就醫時切勿搭乘大眾運輸工具，可由同住親友接送或自行步行、駕車、騎車前往。

民眾若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，可撥打119。

衛生局呼籲，民眾若無相關症狀或採檢結果陰性，仍要遵守防疫規範；一般無症狀者不要到社區篩檢站或醫院急診，避免造成交叉感染。

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