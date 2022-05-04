醫療崩壞禁公開？醫師聲援一線遭檢舉：到底有多怕知道

新冠疫情導致醫療量能緊繃，北市聯醫急診室仍頻傳湧入大量快篩陽及輕症患者，陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰時常鼓勵、聲援疲於奔命的醫護人員，公開第一線實際情況，卻慘遭檢舉、投訴，讓蘇一峰不解，到底多怕民眾知道第一線狀況？

北市聯醫和平院區急診室護理師昨表示，大量快篩陽及輕症患者塞爆急診室，導致一名OHCA病患無人急救而死亡，而蘇一峰先是透露，昨日半夜11時仍有許多民眾在淒風苦雨中等待一份讓自己知道下一步該怎麼做的報告，醫護早已累透了。

晚間再表示，難怪昨天半夜凌晨和平急診請求協助，想要轉2個重症病人過來ICU，直言大家辛苦了，戰場上的士兵哪有不挨子彈，越是英勇的士兵越是傷痕累累。

蘇一峰今在臉書上傳一張台北市政府單一陳情系統陳情案件紀錄表，內容指出，蘇一峰身北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師，近期常接受媒體訪問，甚至將院區民眾就醫、篩檢動態公諸於社群網站及媒體，質疑公務機關所屬員工接受媒體採訪的規範、將民眾就醫、篩檢動態公諸於社群網站及媒體有侵犯及違反醫師對病患動態或個資保護行為。

「現在到底是多怕民眾知道第一線狀況」，對於自己遭到投訴檢舉，蘇一峰表示，居然膽小到匿名去投訴，要求不能再分享第一線醫療崩壞的情況、不要分享民眾大排長龍辛苦的樣子、不要分享醫護人員的辛勞、不要發表第一線醫護的個人意見。

蘇一峰不解表示，到底在害怕什麼，第一線醫護人員的辛苦讓你不舒服嗎？同時也好奇自己會不會被罰；北市萬芳醫院精神科醫師潘建志則留言表示，公文回覆直接寫「憲法保障人民言論自由」，就可以了。

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