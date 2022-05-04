快訊

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

拔草測風向的總統特赦？法官：衝擊司法

澎湖居隔或照顧者 符合資格可申請每天千元防疫補償

中央社 / 澎湖縣4日電

澎湖縣政府今天表示，有取得隔離通知書的居隔者以及照顧生活不能自理的受隔離者的家屬，可申請每人每天1000元的防疫補償金，可線上申辦、紙本郵寄或至縣府臨時聯合服務中心臨櫃辦理。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，申請每日1000元的防疫補償金，並不是所有接受隔離者都能領到補償金，而是隔離期間，未領有薪水和未違反隔離規定，才得以申請，若在隔離期間有違規事項或每日領有薪資或報酬者，皆不得申請；至於「無居留證」的非本國籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民亦不得請領。

縣府指出，民眾接受隔離者，必需持有衛生主管單位開立的完整隔離通知書。此外，若為了照顧生活不能自理的受隔離者，如12歲以下兒童、身障者、失智、失能第2至第8級而須請假，或因照顧居家隔離者而無法工作的家屬，也可提出補償金申請。

縣府表示，衛福部今年3月發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對受隔離及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，凡符合申請資格者，在受隔離結束日起2年內，可採線上、紙本郵寄或臨櫃向縣府社會處提出申請。

新冠肺炎

延伸閱讀

1957諮詢專線熱問／孩子班上確診匡列居隔了，我們能申請防疫補償金嗎？

身心紓壓／親友探訪愛說風涼話！失智症照顧者用「三招」輕鬆對付

確診居隔就能領每日1000元防疫補償金？四張圖說明申請資格、請領方法總整理

蔡易餘兌現下周將划到澎湖 龍舟非法定水域浮具待請示

相關新聞

首批2千劑兒童BNT疫苗抵台 將用於實驗、檢查用途

BNT兒童疫苗來了！首批2000劑兒童專用BNT疫苗於今天（4日）清晨自德國運抵台灣，疫情指揮中心指揮官陳時中昨天針對兒...

藥局快篩試劑無貨可賣 原來問題卡在中華郵政

疫情發燒，民眾搶買快篩試劑常撲空，質疑藥局怎麼每天都那麼快完售，高雄市藥師公會指出，快篩試劑不是很快賣完，是根本還沒到貨...

醫療崩壞禁公開？醫師聲援一線遭檢舉：到底有多怕知道

新冠疫情導致醫療量能緊繃，北市聯醫急診室仍頻傳湧入大量快篩陽及輕症患者，陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰時常鼓勵、聲援疲於奔命...

防疫失守下台？陳時中默8秒吐「已經下台了沒有回應」

國內近期疫情爆發，天天新增破萬例確診數，國民黨轟中央防疫政策跟指引跟不上疫情發展狀況，在野人士更認為這波疫情是失守，要指...

快篩陽即確診5月中旬上路？指揮中心下午2時記者會

指揮中心指揮官陳時中昨天鬆口表示，將針對居家隔離、檢疫者，實施「快篩陽」並經醫師審核即認定確診。今早他在立法院表示，有可...

影／藍黨團質疑「小吃店」變生醫公司 引進快篩疑黑箱

疫情嚴峻，快篩試劑全民搶購，指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，指資本額200萬的小吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。