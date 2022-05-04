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新北增4社區篩檢站 醫院設COVID-19急門診分流

中央社 / 新北4日電

新北市府表示，今天起增4處社區篩檢站，有症狀可至社篩站篩檢。11家醫院設置COVID-19急門診，透過一條龍服務分流病人，抒解急門診壓力，避免排擠其他需照顧的病人。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午舉行，新北市長侯友宜表示，新北確診量幾乎都是中央流行疫情指揮中心所公布確診量的1/3；市府預估疫情最壞的狀況並預作準備，決戰點在中重症患者，保全醫療量能是重要關鍵。

侯友宜說，目前已開設專責病床1737床，佔床52.8%，累計居家照護人數已突破2萬人，須改善前端的醫院急診、門診看診模式，讓醫療機構正常運轉，也讓基層診所協助居家照護。

新北市衛生局長陳潤秋表示，今天起增設4處社區篩檢站，分別在林口區湖南市民活動中心、中和區積穗市民活動中心、三重區正義市民活動中心、土城區海山社區篩檢站；全新北共35處篩檢站提升篩檢能量；另外，公費快篩試劑定點的診所有155家。

陳潤秋說，已有11家醫院開設COVID-19急門診，針對快篩陽性且有症狀者，從戶外候診、診療、採檢、批價領藥，以一條龍服務分流病人，降載門診與急診壓力，以免大家都湧入急診區，排擠到其他需照顧的病人。

依中央公告，無症狀者須快篩陽才能在社區篩檢站採檢核酸檢測（PCR），不過，目前有許多民眾仍無法順利在藥局購買到快篩試劑，侯友宜在接受聯訪時表示，有症狀又沒有居家快篩試劑的民眾，也可到社區篩檢站採檢。

陳潤秋表示，症狀好轉的確診病患，加速轉至集中檢疫中心或居家照護，讓醫療能夠運轉。住院病人經評估不需住院時，透過一條龍服務，以防疫計程車轉到集中檢疫中心或居家照護。

陳潤秋說，血液透析患者不需要住院，透過指定院所照顧這些洗腎病人，分流至居家檢疫中心或居家照護，以保持醫療能量。

新北民政局長柯慶忠表示，開設100席關懷中心專線電話，每天接5000通至6000通電話，提供居家照護、居家隔離者諮詢服務。

新北教育局長張明文表示，因應未來2個月疫情，學校預先準備校園學習照顧方案，包括居家線上教學、實體教學、分流教學。

衛生局統計，以接種地與全人口計算，目前新北的疫苗種涵蓋率，第1劑為85.82%，第2劑為82.6%，第3劑疫苗為62.29%，其中，長輩的覆蓋率達到7成1。

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