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台南兒童疫苗開打 4成有意願接種

中央社 / 台南4日電

台南市政府調查6歲至11歲兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗意願，初步統計全市約41%有接種意願，共約3.6萬人，今天開始安排到各學校施打莫德納疫苗。

台南市長黃偉哲上午前往新營區南梓實小視察兒童疫苗首日接種情形時表示，施打疫苗利大於弊，而且大很多，目前台南市調查約41%學童願意接種，與全國平均數字差不多，但還是希望願意打疫苗的比例能提高，鼓勵家長同意孩子接種。

黃偉哲表示，最近這波疫情中染疫的中重症、甚至不幸過世的，大多沒有施打疫苗，近日每天仍新增很多確診個案，像昨天台南有近500例，民眾仍要謹慎面對疫情，接種疫苗會比較不容易被感染，但打完後還是要做好戴口罩等防疫措施。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南市目前確診個案數是六都中最少，但面對疫情必須持續提高疫苗涵蓋率，市府從上週起由各學校發放學童接種疫苗意願書，讓家長有1週時間思考並填寫意願，目前台南6歲至11歲約3.6萬人有意願施打，目前開放劑數2劑、間隔12週。

台南市政府提供資料指出，100人以下學校將由衛生所入校協助接種，100人以上學校則由20家醫療院所協助，若符合資格的兒童在這段期間因故未接種，23日之後可到合約醫療院所接種，或透過台南打疫苗系統預約。

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