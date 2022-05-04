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考慮取消居隔電子圍籬 陳時中：這2天跟地方政府開會

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
立委賴惠員今於立院質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道
立委賴惠員今於立院質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道

國內疫情不斷升溫，已連續六天破萬例，昨日單日破2萬例本土個案、死亡數增5例，屢創新高，推估同時間已有10萬名確診者居家隔離。相較先前強制匡列、電子圍籬以及罰則，衛福部長陳時中今出席立院備詢，他說，這2天會和地方政府討論，考慮居家隔離電子圍籬退場。

面對大量新增確診者，導致匡列人數暴增，陳時中上周表示，現在該做的4件事，包括「簡化疫調、輕症分流、即時藥物分配、接種疫苗」，建立群體防護力，也呼籲民眾盡快完成第3劑疫苗注射。

陳時中曾說，以往確診個案少，會採用強制管理方式，匡列隔離、電子圍籬加上罰則，但如今疫情進入一定規模，用以往方式行政速度跟不上，讓管理效率變低而失去效果。因此「台灣社交距離APP」上路，指揮中心4月28日宣布簡訊實聯制退場。

今天陳時中出席立法院社會福利及衛生環境委員會，立委賴惠員問，確診者的電子圍籬是否考慮退場？陳時中說，現在取消疫調、實聯制退場，有考慮居隔電子圍籬要退場，這2天會跟地方政府談。

陳時中說，居隔天數已經縮到3天，按照規定居隔日起要開始圍，但民眾現在拿到居隔單、電子圍籬啟動都已經是3天後，造成地方政府要啟動、又要關掉，時間短但耗費成本高，也要耗費大量警政、民政、衛政人力，若民眾前2天自主配合，不用再靠政府開電子圍籬。

立委蘇巧慧於立院詢答時問陳時中，國內醫療量能緊繃，防疫方針是否要調整？陳時中說，目前大方向如3+4居隔，鼓勵有症狀到診所篩，輕重症分流的大方向不會變，也希望把中重症控制在1%以下，目前數目看來可控制，也將加開社區篩檢站、需要快篩陽性才做PCR。

陳時中以香港為例，因為香港政策不穩定、還有些不當干擾，且長者疫苗接種率僅30%，比台灣低很多，且打的疫苗是滅活疫苗，打的時間也早，其疫苗效果是否無法撐久，幾個因素讓醫療量能撐不住，死亡率變高。陳時中說，政策應該先訂就先做，效果都會比改來改去好。

而立委張育美質詢時，也問陳時中快篩實名制下一期何時會開放？對此，陳時中說，最快於5月15日前就能上路。

立委蘇巧慧今於立院質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道
立委蘇巧慧今於立院質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道

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