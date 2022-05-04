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快篩陽即確診5月中旬上路？指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。記者楊雅棠／攝影
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。記者楊雅棠／攝影

指揮中心指揮官陳時中昨天鬆口表示，將針對居家隔離、檢疫者，實施「快篩陽」並經醫師審核即認定確診。今早他在立法院表示，有可能5月中實施。相關議題，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

陳時中昨表示，「有這可能性」經醫師審核為「這個方向已確定，已與專家討論過，行政程序正在進行，但一般民眾不適用。」

陳時中昨表示，現在正從清零走向與病毒共存之路，希望在一定疫情範圍內變成流感化，居家隔離或居家檢疫者因風險較高，未來如快篩陽性，並經醫師判定後，就可視為確診，現正討論流程及審定方式。

而染疫人數暴增，中重症及死亡人數也持續增加。一名網友在論壇發文表示，她的一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然在5月3日接到她離世的訊息，原因是「確診重症引起併發症」，一切來的太突然，讓她傷心不已。這各個案是否為5月2日公布的20多歲重症女性，有待指揮中心下午說明。

另隨台灣連續六天確診數破萬，美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，風險等級比上海、北京還高，不建議民眾來台休閒旅遊。指揮中心的回應也是外界關注焦點。

新冠肺炎

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