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以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

接觸確診者何時才要快篩？羅一鈞曝掌握「轉陽這時間」篩檢最準確

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩實名制4月28日上路，不少民眾一大早就在藥局門口排隊。示意圖，記者潘俊宏／攝影
快篩實名制4月28日上路，不少民眾一大早就在藥局門口排隊。示意圖，記者潘俊宏／攝影

快篩實名制4月28日推出，雖然民眾可持健保卡或居留證在藥局通路購買，但至今仍有不少人買不到，而買到快篩的民眾真的知道何時該使用嗎？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解答最佳時機點，並提到收到確診者接觸通知，應該要多回想一下究竟接觸時間點發生在何時。

羅一鈞表示，Omicron潛伏期一般在3天左右，當民眾收到確診者接觸通知，成為密切接觸者時，要先回想一下自己是何時、在什麼樣的情況下接觸，不用在「接觸當天」就去做快篩，而是要隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右，可從第一時間得知是否感染的可能性。

他也提到，潛伏期也有可能長到7至10天，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩

兒科醫師楊為傑也分享做家用快篩的眉角

1.症狀的高峰期，像是發燒或喉嚨痛等，是最容易抓到的（陽性），並提到太早篩、太晚篩「都抓不到」。

2.參加完大型聚會不用馬上篩，「哪有這麼快的」，除非出現症狀時可早點篩檢，或是接觸後的2至3天再快篩即可。

3.一定要取到分泌物。要在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

4.如果真的很擔心是否為陽性，增加自行篩檢的次數也能增加準確率。

新冠肺炎

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未來防疫政策「以篩代隔」將成趨勢，一般民眾自我進行快篩的機會也大增。小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮便在臉書上提醒快篩時，「千萬要注意」棉花棒插入角度，正確應是平行於嘴巴頂部，不向上，若角度錯誤，將有「戳進腦袋」的風險。

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