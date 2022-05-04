快篩角度很重要！ 醫師一張圖警告：戳破就進入腦袋

未來防疫政策「以篩代隔」將成趨勢，一般民眾自我進行快篩的機會也大增。小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮便在臉書上提醒快篩時，「千萬要注意」棉花棒插入角度，正確應是平行於嘴巴頂部，不向上，若角度錯誤，將有「戳進腦袋」的風險。

柚子醫師也說明快篩正確作法，可以放一面鏡子在面前，頭稍微往後仰。棉支進去鼻孔裡面之後，棉支呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行向內緩緩前進，也可以用耳朵為假想方向，前進到需要的深度（家用快篩進入2公分就好）。

如果是幫別人快篩，也是同樣的角度方向。要注意不要沿著鼻骨向斜上前進，不要用眉心或眼睛為假想方向前進，這個方向是頭顱骨底部，戳破了就進入腦袋。但他也補充，因為棉棒長度不長、材質柔軟，要出現嚴重意外傷害的可能性非常小，也不用過度擔心。

許多網友則分享自己的快篩經驗「感謝柚子醫生，這篇好重要」、「真的角度要對啊！第一次被戳是朝眉心方向前進，痛到要升天」、「小朋友真的用唾液安全，太危險了」、「大人自己戳我覺得還可以處理，小孩要快篩我真是不知道怎麼處理，直接放棄」、「眼睛懂了手不想懂」。