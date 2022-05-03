網傳政府採購快篩試劑較昂貴 指揮中心駁斥

中央社 / 台北3日電

台灣快篩試劑實名制每劑新台幣100元，網傳政府採購較他國昂貴，疫情指揮中心今天澄清，絕非事實，勿以訛傳訛，更明列各國快篩試劑價格，新加坡約111至166元、日本則要380元至405元。

有關國民黨於網路製圖稱「國內快篩採購較他國貴」，甚至指發國難財，指揮中心今天晚間發布新聞稿嚴正澄清表示，相關指控完全錯誤，呼籲民眾不要輕信謠言。

目前國內快篩實名制販售的為羅氏快篩試劑，指揮中心的採購價每劑為95元，另有倉儲、包裝、物流運輸、藥局藥師販售等費用，因此以每劑100元出售供民眾使用。

指揮中心也表列亞洲、歐美等主要國家同品牌快篩試劑價格，據經濟部駐外單位蒐集，新加坡的羅氏166元/劑、亞培111元/劑；泰國的羅氏206元/劑、亞培171元/劑；德國的羅氏253元/劑、亞培139元/劑；美國的羅氏缺貨中、亞培則是354元/劑；日本的羅氏380元/劑、亞培405元/劑。

指揮中心指出，因應4月以來疫情發展，快篩試劑需求遽增，指揮中心緊急徵用快篩試劑，全力充裕供應量能，迄今已整備約2.7億劑，目前已進口的羅氏快篩作為實名制販售，每天可提供200萬份快篩試劑到實名制供民眾使用。

指揮中心重申，國外進口的快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平台，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑一直是95元，再加計運費、包裝、藥師販售等費用，以每劑100元出售供民眾使用。同時在居家隔離及防疫篩檢等用途上，也有免費提供給民眾。

指揮中心強調，所謂發國難財一說，是子虛烏有的錯誤指控。在野黨圖卡上的快篩試劑即為羅氏快篩，經台灣駐外單位調查回報，該品牌於其他各國零售價格介於新台幣166至380元，圖卡上卻誤稱40至50元，實為錯誤訊息，必須予以澄清說明。

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