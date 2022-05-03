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未滿一歲重症女嬰仍在加護病房 狀況尚可較為趨穩

中央社 / 台北3日電

國內昨天出現年紀最小COVID-19重症，是一名未滿一歲女嬰染疫呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。指揮中心表示，這名重症女嬰今天狀況尚可，相較昨天為趨穩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增的未滿一歲重症女嬰，本身有神經系統疾病，無接種疫苗，在4月26日出現發燒症狀，赴診所就醫後返家，28日出現呼吸困難，送醫採檢陽性，因呼吸窘迫插管。

女嬰目前仍在加護病房救治，使用呼吸器及瑞德西韋藥物治療。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，重症女嬰呼吸器設定和升壓劑略有調降，狀況尚可，相較昨天為趨穩。

根據指揮中心統計，國內至今累計2名5歲以下兒童重症，包含4月19日死亡的新北2歲確診重症男童，當初這名男童不僅是首例兒童重症個案，更是首例死亡兒童個案。換句話說，昨天新增的未滿一歲女嬰則是目前國內年紀最小重症個案。

基隆市長林右昌今天預估，全國每日確診人數自5月6日起將達到6至7萬人，指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，時間可能差不多，以今天疫情趨勢分析，仍屬於緩步上升，並沒有看到高峰期提前到來的跡象，即使超出推估，也已有相關應變計畫。

有基層醫師反映，社區太多黑數，疫情走向流感化，建議不要再大費周章疫調、匡列，陳時中認同此想法，現階段台灣也正朝著這個方向前進。陳時中說，轉型過渡期間，需要醫療院所合力分擔，開放診所提供PCR採檢，採檢對象為抗原快篩陽性、或有COVID-19相關症狀經醫師評估符合公費檢驗者。

指揮中心開放診所PCR採檢，但有醫師認為，診所空間有限，沒有換氣設備，心有餘而力不足。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，已大幅放寬診所採檢空間條件，無須安裝空氣清淨機，僅需以屏風、圍籬等適當區隔，採檢完酒精消毒，做好空間通風換氣即可。

針對外界關注重複感染，羅一鈞說明，重複感染分為兩種，一種是感染不同希臘字母變異株，風險較高；另一種是重複感染Omicron不同亞型交叉感染，據丹麥研究，在200萬名染疫者中僅47人感染，比率低，因此不用過度憂慮。

新冠肺炎

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