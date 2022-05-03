國內PCR檢測量能不足？ 醫分析：不會像南韓一樣慘

中央流行疫情指揮中心昨（2）日指出，為了維持醫療量能，快篩陽性者才能做PCR檢測，面對本土確診數連日攀升，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇預估，如果以台北市的PCR醫療量能為例，單日至少需要2.5萬人次以上，全台灣則要達到單日23萬人次，他認為「台灣再怎樣，都不會像南韓彗星撞地球這麼慘」。

姜冠宇在臉書表示，針對「高峰期PCR篩檢量能到底要準備多少？」，這個問題很難以回答，如果以台北市為例，單日至少需要2萬5000人次以上，他強調要注意「台灣在5月2日以後，無症狀者須先有快篩陽性才能做PCR」，接著可以參考南韓與新加坡的方式。

姜冠宇先以南韓的狀況來說明，指出南韓就是今年1月起，PCR量能已經要追不上指數攀升了，所以南韓衛生當局在2月3日改成快篩陽，才能再做PCR，但是南韓PCR的篩檢量沒有因此大量降低，所以他們一路到3月中迎來最高峰，每百萬人超過7000人感染，他們此時的單日PCR篩檢量最高達「17.04人次/每1000人」的篩檢量，也就是說台灣2300萬總人口的話，要有單日約39萬人次的篩檢量，台北市250萬人口的話，要有單日約4.25萬人次的篩檢量，都已經先快篩陽再PCR了，他認為這種篩檢量真的是驚人。

再舉新加坡的例子，姜冠宇分析，該國2月下旬來到單日確診最高峰，每百萬超過3000人感染，新加坡在2月中是PCR的最高峰，來到「51.21人次篩檢/每1000人」，反而還投入得比南韓還多，也許量能負荷不堪，自此實施快篩取代PCR，因此PCR篩檢量就明顯大幅下降了。

所以姜冠宇強調「即便快篩取代PCR確診，PCR也有一定重要性，那是為有特殊危險因子者取得抗病毒藥物的依據。」而至於快篩取代PCR何時實施，按照指揮中心說法，應該就是隔離天數縮到不能再短時，偽陽性錯誤隔離代價降到最低，就會放行了。而單日PCR篩檢量需要準備多少，參照他國最慘的狀況，台灣實際狀況可以打個幾折，就取「10,000人次/每百萬人」好了，相當於全台灣單日23萬人次、台北市單日2.5萬人次的篩檢量能。

他總結國內整體狀況，指出「中央鼓勵多開採檢站，但也要考量空間、地點、人力、法定傳染病流程等，每天要提供600名的採檢量，才能多增加採檢站，也許到社區診所醫師、其他醫院加入篩檢支援，還要一段時間」。

文末，姜冠宇表示，根據他了解的狀況，目前台北市有七個公家的PCR，一天的篩檢量全部為4200，儘管一定還會再有額外的PCR篩檢，但他感覺好像還不太夠，指出「我們就最高峰，用南韓經驗的至少一半，來應戰吧！我想台灣再怎樣，都不會像南韓彗星撞地球這麼慘啦」。

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