手心手背都是肉 「兒童」到底該不該接種疫苗引家長熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三週「兒童疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解有關兒童疫苗施打的網路討論，以及網友的意見與看法。

根據統計，台灣完整接種疫苗人口比例將近八成，完成追加劑接種的更是達到六成。然而，關於12歲以下兒童的接種計畫，直到5月初才開放施打，兒童疫苗接種的相關事宜也引來大量關注與討論。

網友提出希望有更多疫苗選擇 兒童重症死亡案例引發父母兩難

「兒童疫苗」話題 近一個月討論聲量。Social Lab社群實驗室/製圖

4月17日當天，食藥署宣布核可莫德納作為兒童疫苗的接種使用，不過消息曝光後卻遭到網友質疑，像是「為什麼只有莫德納可以選擇」、「莫德納連美國自己都沒通過（兒童施打的）EUA了，直接給小孩打可行嗎」等等，認為兒童疫苗接種應有更多選擇。

而隔日（4月18日）國民黨桃園市議員參選人凌濤於臉書發文表示「歐美日韓的孩子都打BNT，為何台灣的孩子卻是打莫德納？」，並說到「相信莫德納是一支好疫苗，但相對來說BNT的數據研究其實更完整」，希望在疫苗廠牌上能讓家長擁有選擇權，發文一出引發眾多回應，如「做父母的真的好兩難，怕孩子染疫也不想嚴重副作用」、「孩子們怎麼辦呢？好揪心喔」等，除了有網友表示希望能減少造成民眾恐慌的言論，更多人提出孩子曝光在疫情之下的擔憂，話題聲量也在當日來到最高峰。

4月19日時，話題討論度雖有下降，但因為出現2歲兒童染疫重症死亡案例，令許多家長十分憂心，紛紛詢問兒童疫苗何時才會正式開打？相關討論如「如果有（兒童疫苗）還是會考慮，畢竟染疫風險更承受不起」、「還是有點擔心，想再觀望一下」等，可以看出家長們陷入接種疫苗與否的掙扎。

兒童疫苗打不打？ 父母苦惱「染疫風險」、「副作用」

兒童要不要接種疫苗？兩派網友熱議焦點。Social Lab社群實驗室/製圖

隨著5月2日起開放6至11歲兒童疫苗施打，家長們也持續在網路上討論究竟是否該帶孩子接種疫苗。支持兒童接種的家長說到「逐漸共存的狀況下，還是得讓孩子有保護力」、「雖然副作用嚴重，但再怎樣也不比染疫可怕」，更直言如果確定要接種，自己要先建立好心態，孩子才不會跟著害怕；另外，也有人提到「越來越多關於疫苗的限制令了」，若孩子沒有接種，是否影響玩樂、學習等「正常生活」的權利，表示「還是讓孩子去打一下比較好」。

而不贊同施打兒童疫苗的民眾多提出關於「副作用」的看法，表示目前開放接種的莫德納，依據自身經驗來看「痛苦了好幾天」、「大人都感覺被車撞了，孩子還得了」等，不忍還在成長中的孩子承受同樣的經驗；而有部分家長則說「想要有選擇權」、「兒童BNT早已在多國使用，為何我們不進呢」，可以發現，不願意讓孩子接種疫苗的家長除了擔心副作用外，更多是希望能有其他疫苗廠牌選擇，讓孩子可以獲得保護力的同時，也能依據體質不同挑選，承受最少的副作用。

每個孩子都是家長心中的寶，是否該接種疫苗的考量也都因人而異，無論如何，還是要記得教孩子做好日常防疫措施，謹慎對待疫情，才能陪伴孩子健康長大。

觀看原文→https://bit.ly/3FkoRYw

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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