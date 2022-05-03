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離日本迪士尼越來越近？ 林氏璧提一關鍵數據台日「黃金交叉」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本示意圖。美聯社
日本示意圖。美聯社

台灣新增本土病例萬例已成常態，也代表病毒在社區已廣泛傳播，前台大感染科醫師林氏璧在臉書重新提出「自主防疫六原則」，並比較了台灣和日本的「每百萬人確診七日比例」，發現台灣已經呈現「黃金交叉」高於日本，也讓他幽默表示「盛行率差不多，我們是不是離東京迪士尼越來越近了。」

林氏璧分析，每百萬人確診七日平均變化圖中，台灣在4月29日每百萬人七日平均有321人確診，超過了日本的308人。但日本目前整體檢測陽性率還是比台灣高，台灣平均是9.6%。以人口校正的檢測量目前也沒有台灣做的多。既然台日兩邊流行盛行率差不多，「那我們是不是離東京迪士尼越來越近了？」但他也補充，「若我們疫情繼續往上，可能會被日本列為高風險地區，希望不要走到這一步呀。」

另外他也希望大家在防疫上要有「自主防疫」的意識。他表示「走往確診高峰，大家心裡肯定會不安。中央和地方很多防疫規定可能會一直滾動式調整，隨確診人數增加不斷改變。你可能會看得霧煞煞。」但「有症狀再檢查比較有意義，現階段抓無症狀感染者也沒什麼太大意義了。不管政策怎麼改變，從現在開始自主防疫很重要。」

他認為最重要的原則是「如果你確診了，從有症狀日往前抓4天，往後抓5天。這是傳染力最強的時候」，待在家裡好好監控自己的健康。而「絕大多數的人，特別是已經打過疫苗者，不需任何治療，靠自身免疫力就能康復。」如經過2~3天，精神上症狀上沒有逐漸改善，高燒不退，可能也要考慮就醫。若有改善，就不需太多擔心。目前居家照護需要隔離到10天。

有網友也贊同表示「終於越來越接近可以去日本玩的時候了」、「我們自己也要做好準備，才不會確診了卻手足無措」、「ㄧ堆學校單位要求回校要先快篩才能回去，沒症狀也要篩，不知道在想什麼」、「不懂這種時候跑去急診湊熱鬧做什麼？不僅自私，還佔用寶貴的醫療資源。」

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