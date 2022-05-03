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國小生接種疫苗 鄭文燦：盼6月初接種完畢

中央社 / 桃園3日電
桃園市長鄭文燦今天視察時表示，國小部分希望能在6月初接種完畢，12歲也會接種；市府的快篩試劑備量希望能提高到22萬份。記者莊祖銘／攝影
桃園市長鄭文燦今天視察時表示，國小部分希望能在6月初接種完畢，12歲也會接種；市府的快篩試劑備量希望能提高到22萬份。記者莊祖銘／攝影

桃園市昨天開始進行6歲到11歲學童莫德納疫苗接種，桃園市長鄭文燦今天視察時表示，國小部分希望能在6月初接種完畢，12歲也會接種；市府的快篩試劑備量希望能提高到22萬份。

鄭文燦今天上午前往自強國小視察國小學童第1劑莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗入校接種作業，他接受媒體聯訪時表示，有48%的家長填寫了接種同意書，約有6萬3000名國小學生會接種疫苗，12歲以上劑量不同，但也會接種。

鄭文燦表示，目前採取雙軌制，包括到校施打以及到醫院、診所自行接種，到醫院或診所部分免掛號費，學生打完疫苗以後如果身體不適，可以請1至3天的疫苗假，家長也可以請防疫照顧假，希望這波接種可以把將近200所國小在6月初接種完畢。

鄭文燦說，若有學生確診，該班要做停課、居隔的部分，會造冊發居隔通知書、防疫關懷包，學校會盡量在第一時間把防疫關懷包和快篩試劑送到家長手上。

鄭文燦也說，現在中央系統可以直接發居家隔離通知書，但為了爭取時效，學校希望居家隔離通知書可以由學校來發，這部分會彈性處理。

針對桃園市政府備有的快篩試劑，鄭文燦說，所有的居家快篩都要有備用，目前桃園市政府秘書處保留的4萬份是支援民政局、教育局使用，隨時都在減少，希望能夠提高到22萬份的備量，目前在和藥廠等通路爭取擴大採購中。

桃園市政府表示，國小滿12歲的學生將規劃在學校接種疫苗，因為劑量不同，會跟6歲至11歲的學生分開接種，另外將開放滿6歲的幼兒園學童可以到醫療院所施打疫苗。

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