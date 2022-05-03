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新北接種兒童疫苗首日 學童施打率約3成

中央社 / 新北3日電
新北市今天展開COVID-19兒童疫苗校園接種作業，市長侯友宜今天到先行施打學校頂溪國小視察並表示，今天施打率約30%；至於學童要打什麼疫苗，尊重家長的選擇。圖為示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影
新北市今天展開COVID-19兒童疫苗校園接種作業，市長侯友宜今天到先行施打學校頂溪國小視察並表示，今天施打率約30%；至於學童要打什麼疫苗，尊重家長的選擇。圖為示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影

新北市今天展開COVID-19兒童疫苗校園接種作業，市長侯友宜今天到先行施打學校頂溪國小視察並表示，今天施打率約30%；至於學童要打什麼疫苗，尊重家長的選擇。

新北市校園莫德納兒童疫苗接種首日，侯友宜特別到頂溪國小關心學童施打狀況，他隨後接受媒體聯訪指出，今天的施打過程都按部就班，非常順利，他問了約50人，小朋友都說一下子就過了，不會覺得痛。

侯友宜指出，今天是莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童疫苗施打第一天，目前施打率約30%，因為有家長還在思考是否讓子女施打輝瑞BNT兒童疫苗，因此，市府尊重家長選擇，畢竟家長意願最重要。

至於針對兒童疫苗是否混打的問題，侯友宜表示，他尊重醫療專業的評估。

頂溪國小校長柯志賢表示，全校有意願接種學生人數約200人，佔學生總數30%，第一梯疫苗接種學生共79人，因多數家長需更多時間考慮，預期進行第2梯疫苗接種時，願意接種疫苗學生人數會再提高。

教育局指出，今天由頂溪國小先行接種，其他國小陸續安排中，疫苗接種後，全校實施居家線上教學2天，並請老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況。

教育局表示，學生如有持續發燒超過48小時，以及嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因；倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

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