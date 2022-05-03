北市釋8.7萬劑高端、莫德納 開放預約至5/4
疫情升溫，台北市副市長蔡炳坤表示，今天起台北市疫苗預約系統釋出8萬7185劑高端、莫德納疫苗量能，可以選擇到診所、台北車站接種站等處施打，預約至明天下午5時為止。
蔡炳坤透過媒體群組表示，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統第10期提供莫德納疫苗8萬0285劑、高端疫苗6900劑，共計8萬7185劑預約量能，今天上午9時開放預約，30分鐘後已有4029人完成預約。
蔡炳坤指出，這次預約開放施打第1、2、3劑，接種日期為9日至15日，地點包含各合約診所、聯合醫院院外門診部、台北車站及捷運松山站中型接種站，預約至明天下午5時為止，請把握時間。
蔡炳坤說，疫情持續擴散，中型接種站上週湧現接種人潮，而預約系統可以自選時間、地點，呼籲民眾選擇就近地點，一起把疫苗打好、打滿、打穩。
疫情快報
▪【疫情專題】5月2日新增本土17,801例、境外移入57例 確診死亡3例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言