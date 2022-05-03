北市釋8.7萬劑高端、莫德納 開放預約至5/4

疫情升溫，台北市副市長蔡炳坤表示，今天起台北市疫苗預約系統釋出8萬7185劑高端、莫德納疫苗量能，可以選擇到診所、台北車站接種站等處施打，預約至明天下午5時為止。

蔡炳坤透過媒體群組表示，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統第10期提供莫德納疫苗8萬0285劑、高端疫苗6900劑，共計8萬7185劑預約量能，今天上午9時開放預約，30分鐘後已有4029人完成預約。

蔡炳坤指出，這次預約開放施打第1、2、3劑，接種日期為9日至15日，地點包含各合約診所、聯合醫院院外門診部、台北車站及捷運松山站中型接種站，預約至明天下午5時為止，請把握時間。

蔡炳坤說，疫情持續擴散，中型接種站上週湧現接種人潮，而預約系統可以自選時間、地點，呼籲民眾選擇就近地點，一起把疫苗打好、打滿、打穩。

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