接觸者匡列強度擬調降 第3劑施打率是關鍵

國內本土COVID-19確診數攀升，接觸者匡列人數隨之大增。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，將考慮調降匡列限制強度及天數，上路執行關鍵在第3劑施打率。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日病例連續5天破萬例，陳時中下午在疫情記者會中表示，近日不斷有人提議以快篩陽性當作確診，雖然PCR採檢數目下降，但各地恐將多1成以上偽陽病人，對緩解醫療及行政負擔沒有幫助。

陳時中進一步提到，甚至快篩陽性當作確診，還會導致增加匡列不必要的接觸者，用快篩當作PCR不見得適宜。為了減輕醫療及行政，減少確診者接觸者匡列強度倒是可以考慮，隨著完整接種疫苗施打人數越來越多，匡列強度和天數可以考慮往下降。

陳時中表示，台灣的防疫不是朝向清零，一定會漸漸走向歐美模式，如取消接觸者居家隔離，甚至是確診者只要休息一定時間就可回工作崗位。以美國為例，疑似個案都是自行快篩，若不想快篩就在家休息5天，即可戴口罩外出。

陳時中說，許多國家地區都是在疫情蔓延一段時間後，走上共存的路，台灣也正在往這條路走，但現階段仍然採取先自行快篩陽性，再赴社區採檢站PCR模式，鼓勵民眾落實健康管理，有感染疑慮應及早休息，避免傳染給他人。至於居隔天數和強度放寬關鍵，須觀察未來幾週疫苗第3劑施打率。

指揮中心統計，4月30日至5月1日COVID-19疫苗接種8萬2893人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑 84.88%、第2劑80.13%、追加劑接種率59.88%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約84.38%。

自今天起陸續有縣市開打6至11歲兒童莫德納疫苗，但有醫師認為幼兒免疫系統正在發展，以個人意見，是不會給小朋友打mRNA疫苗，寧可再等等，選擇蛋白質疫苗。陳時中說，個人見解都尊重，但科學已證明兒童接種疫苗利大於弊。

新北市長侯友宜今天提及，雖指揮中心指居家隔離人數大幅下降，但新北市昨天單日居隔人數仍有3萬7000多人。指揮中心發言人莊人祥表示，雖然隔離天數從10天減為3天，但因為各地確診者增加，隔離人數也多，近兩週一直有找專家協助處理，會盡快蒐集各縣市需求，幫助解決需求。

至於新北市4月26日已送出居隔轉型計畫的新進度，陳時中說，新北市希望以快篩完全取代接觸者居家隔離，也就是從現行的3+4天放寬至0+7天，貿然執行確診病人可能驟增，對疫情控制不見得好，建議要看疫苗施打率，在開放過程才不至於冒進。

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