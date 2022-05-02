新北COVID-19急門診 11家醫院一條龍服務
新北市長侯友宜今天說，新北目前有11家醫院開設COVID-19急門診，針對快篩陽性且有症狀者，提供單一動線的一條龍看診、開藥服務；他也呼籲中央防疫因地制宜，包含快篩試劑配送等。
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，由侯友宜、副市長劉和然與衛生局長陳潤秋主持，會中公布新增6584本土病例，居家照護中1萬9815人，居家隔離列管4萬2039人。
侯友宜表示，新北目前有11家醫院開設COVID-19急門診，針對快篩陽性且有症狀者，在醫院戶外有專門的候診區，以單一動線、一條龍方式看診、領藥，便利民眾也避免衝擊急診醫療量能。
他指出，居家照護關懷中心近3天平均每天接聽6萬人次電話，其中民怨最多就是快篩試劑買不到，中央應考慮每個地方的需求不同，調整配送量，或者一次性全國提高，同時穩定供貨，讓民眾不要到處奔波。
侯友宜也再次呼籲中央，應儘速解決中央接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）卡卡的問題，這是導致行政流程延遲的關鍵也是困境，只好增加人工作業時間。
此外，侯友宜上午說，即日起居家照護關懷中心電話服務由24線擴增為100線，會持續擴大服務量能，校園也已做好整備。
新北市政府也建置「新北市居家照護網」，提供居家照護及檢疫隔離相關資訊，包括常見問題懶人包、生活攻略、iCare App手機設定指引、防疫資源、校園防疫、衛教小學堂等，並隨時依最新防疫規定更新相關內容，民眾可多利用查詢。
▪【疫情專題】5月2日新增本土17,801例、境外移入57例 確診死亡3例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言