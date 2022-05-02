新北COVID-19急門診 11家醫院一條龍服務

新北市長侯友宜今天說，新北目前有11家醫院開設COVID-19急門診，針對快篩陽性且有症狀者，提供單一動線的一條龍看診、開藥服務；他也呼籲中央防疫因地制宜，包含快篩試劑配送等。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，由侯友宜、副市長劉和然與衛生局長陳潤秋主持，會中公布新增6584本土病例，居家照護中1萬9815人，居家隔離列管4萬2039人。

侯友宜表示，新北目前有11家醫院開設COVID-19急門診，針對快篩陽性且有症狀者，在醫院戶外有專門的候診區，以單一動線、一條龍方式看診、領藥，便利民眾也避免衝擊急診醫療量能。

他指出，居家照護關懷中心近3天平均每天接聽6萬人次電話，其中民怨最多就是快篩試劑買不到，中央應考慮每個地方的需求不同，調整配送量，或者一次性全國提高，同時穩定供貨，讓民眾不要到處奔波。

侯友宜也再次呼籲中央，應儘速解決中央接觸者健康追蹤管理系統（TRACE）卡卡的問題，這是導致行政流程延遲的關鍵也是困境，只好增加人工作業時間。

此外，侯友宜上午說，即日起居家照護關懷中心電話服務由24線擴增為100線，會持續擴大服務量能，校園也已做好整備。

新北市政府也建置「新北市居家照護網」，提供居家照護及檢疫隔離相關資訊，包括常見問題懶人包、生活攻略、iCare App手機設定指引、防疫資源、校園防疫、衛教小學堂等，並隨時依最新防疫規定更新相關內容，民眾可多利用查詢。

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