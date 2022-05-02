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高市開設社區篩檢站 「車來速」免下車就能採

中央社 / 高雄2日電

因應疫情，高市府開設20個社區篩檢站，其中同盟公園、立德棒球場、新光停車場等還有「車來速」採檢通道，讓民眾自駕也能快速採檢。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，高雄市政府衛生局近日開設20個社區篩檢站，其中同盟公園、立德棒球場、新光停車場等篩檢站場地較大，還有設置「車來速」採檢車道。

負責立德棒球場篩檢站的大同醫院今天表示，近期每天約採檢200人次，高雄採檢站多、疫情還算穩定，採檢人數沒有特別大的變化，也多是有接到衛生局通知匡列的民眾。

阮綜合醫院則在高雄展覽館附近設置篩檢站，在寬闊的新光停車場分設機車、汽車的「車來速」窗口，讓民眾自駕也能快速採檢。這2天每天有近千人的採檢量，表定採檢到晚上9時，但為了消化人潮，醫護忙到10時多才結束。

快篩試劑實名制購買經歷首個周末，高雄市藥師公會理事長張盈棠告訴中央社記者，販售情況正常，只是可能適逢連假物流配送較慢，這2天會當天才拿到要賣的試劑。自己的作法是，如果前一晚沒有拿到貨，就會先在藥局門口貼公告，提醒民眾隔天下午後才會開賣，不用太早來排隊。

高雄市長陳其邁日前在防疫記者會上提醒，民眾若近期有南北移動，回來覺得身體不舒服、喉嚨癢癢的，就可以做快篩，如果快篩陽性，可以包好、帶妥陽性檢體，自己駕車就近到社區篩檢站採檢。若被匡列，則應到通知地點採檢。

新冠肺炎

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