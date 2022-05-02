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謠傳快篩價格圖利廠商 指揮中心大動作駁斥

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中說，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。圖／指揮中心提供
陳時中說，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。圖／指揮中心提供

五一連假快篩實名制照常販售，指揮中心指揮官陳時中表示，因許多藥局昨天未開門累積至今天販售。上午便已完售共606家，今截至下午1時已售出17萬5103人份快篩。另針對有媒體報導，政府拉高快篩試劑販售價格等評論，陳時中今天也駁斥，是當時採購價格，而非現在。若有再轉傳散播，將以假訊息偵辦。

陳時中說，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。國民黨立委林奕華再批唾液快篩的審查神秘，竟然只有部長知道，次長不知道。沒想到陳時中一聽，說了一聲「這個林奕華...不要，我們不要講這個話」，緊接著表示，「食藥署報告我才會知道，但唾液快篩沒有要當作公費使用，是商業行為，因此無法掌握進貨和買賣情況」。

而快篩試劑是因應疫情發展及防疫政策而衍生商品，過往非屬指揮中心整備主要防疫物資。國內業者自行生產或進口快篩試劑在市場販售，在疫情穩定時，曾有供過於求現象，而其價格由市場機制決定。

年初因應Omicron疫情，地方政府及公衛體系對於快篩試劑需求大增，因此指揮中心依政府採購法建立快篩試劑共同供應契約平台，開放政府部門如各機關、地方政府、關鍵基礎設施等於該平台下單採購，當時國內快篩試劑為消化過剩產能，國內廠商在共同供應契約平台低價競標，此為國產快篩試劑決標價格為每劑59元的市場環境。據國內廠商表示，高雄市政府及其他地方政府所採購59元快篩試劑，即是在疫情緊張前已下訂，之後陸續取得。

目前因需求大增，該平台之履約交貨期限已由雙方另行議定，交貨期限多已延至本年7月以後，目前市面已無此價格。

陳時中進一步說明，本年4月Omicron疫情發展迅速，及本年4月26日居隔「3+4」隔離新制實施，快篩試劑需求遽增，指揮中心自4月14日起依據傳染病防治法徵用國產快篩試劑，並要求國內生產廠商擴產。

考量廠商擴產有額外成本支出，例如趕工、加班等，因此比照口罩徵用模式提供激勵金，將國產快篩試劑定額徵用價格訂在每劑72.45元，主要是考量趕工成本，而定出合理的徵用價格，並非圖利國內生產廠商。

至於國外進口快篩試劑，不論是早先的台灣銀行共同供應契約平台，或是政府目前因應疫情的擴大採購，每劑均是維持95元不變。

陳時中表示，政府快篩已是用成本價讓民眾購買，採購74.95元，再加上運費，100元已經比成本價低。至於是否政府要全額補助是另個一財務考量，現在仍是像口罩實名制一樣，採取使用者付費方式，避免免費造成民眾可能過度使用或囤積，希望達成「量足價穩」。

另針對離島傳出快篩斷貨，陳時中表示，昨天晚上金門、連江、屏東小琉球、澎湖、綠島、蘭嶼都剩下9%至50%剩餘量，沒有斷貨。

快篩販售情形。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
陳時中說，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。記者楊雅棠／攝影
陳時中說，採購快篩試劑是指揮中心權責而非食藥署，且指揮中心並無採購唾液快篩試劑，目前整備家用快篩試劑均為鼻腔採檢類型，並依政府採購法或傳染病防治法為之。記者楊雅棠／攝影
指揮中心澄清。圖／指揮中心提供
指揮中心澄清。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供

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