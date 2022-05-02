篩檢站陽性率近5成 醫籲：小學以下改線上教學、給家長有薪假

昨日本土確診案例多達16936例，北市篩檢站陽性率衝到49.2％。萬芳醫院精神科／身心科醫師潘建志表示，現在疫情才剛開始，之後成長會很快，他建議小學、幼稚園全改線上教學，提供一名家長一個月的有薪假，並禁止聚餐及餐廳內用，提供業者一個月的租金補助，鼓勵各公司在家上班，可以先從北北基開始執行。

潘建志在臉書貼文分析疫情變化，他表示，「現在才剛開始，之後成長會很快，我們沒時間了」，他提出幾點建議，第一，高風險病患和老人5天內要快速投予輝瑞神藥，以降低死亡率。

第二，雙北醫院急診已開始拉警報，很快全台醫院都會過載，因為12歲以下沒有疫苗打也不能給口服藥，他建議小學幼兒園改線上教學，給一位家長一個月的有薪假。

第三，停止聚餐和餐廳內用，但不禁外帶業務，給予一個月的租金補助。鼓勵各公司行號儘量在家上班。

潘建志建議上述做法可以先從嚴重的北北基開始實施，面對確診數快速成長他也感嘆，「北市篩檢站陽性率衝到49.2％，實在太誇張，讓我不禁要想，用指數成長來計算，會不會還是低估啊？」

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