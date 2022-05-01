台灣何時回歸正常生活？ 陳時中揭「兩大關鍵」是免疫的一環

台中市府會兩場聚餐已造成13人確診、3人快篩陽性。衛福部長陳時中今晚到台中參加牙醫師全國聯合會40周年晚宴，媒體問「不怕染疫嗎？」陳時中表示，自然輕症染疫與打疫苗都是免疫的一環，如果兩者都有相當大的比例「可早日回歸正常生活」。不過當然不希望染疫加太快，以免造成醫療負擔。

被問到台中市府會兩場餐會，目前已造成兩位副市長、4位局長及4位府會官員、兩位議員染疫，陳時中身為中央疫情指揮官，難道不怕參加雅醫師公會聚餐造染疫？陳時中說，脫口罩用餐當然會增加染疫風險，「戒慎不恐懼！」不過整體來講，目前都以輕症為主。

他接著說，罹患輕症有自然的免疫力，打疫苗是得到人為的免疫力，如果自然的與人為兩者都有相當大的比例後，「可早日回歸正常生活」。他說，自然的染疫率是免疫的一環，但不希望增加太快，否則大量醫療的需求，可能會造成醫療的重擔，對重症醫療也會形成負擔。

陳時中說，輕症染疫速度不要太快，等大家都有輕症 或大家都打過疫苗，就形成免疫。但仍建議，染疫的風險還是大於打疫苗的風險，所以讓身體在可控的環境下，把疫苗打好打滿。 衛服部長陳時中表示，自然染疫與打疫苗都占大部分比例，就可以回歸正常生活。記者陳秋雲/攝影

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