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新竹市+157累計1004例 明起啟動2大型疫苗施打站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市今新增157名確診個案，市府衛生局指出，今年以來已累積1004名確診個案。圖／市府提供
新竹市今新增157名確診個案，市府衛生局指出，今年以來已累積1004名確診個案。圖／市府提供

新竹市今新增157名確診個案，市府衛生局指出，今年以來已累積1004名確診個案；目前仍住院中的確診者有64人，「採居家照護之確診者」共592人；另有因密切接觸而居家隔離共695人。

衛生局指出，竹市目前有24校因確診持續停課或停班中。民眾關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」查詢。

衛生局說，民眾若自覺有相關確診症狀，周一至周五上下午可自行至國軍社區篩檢站採檢，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

市府表示，因應疫情及民眾接種疫苗需求，明起將啟動中正市場（中正路245號2樓）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）2座大型疫苗施打站，提供12歲以上民眾接種莫德納疫苗，時間為上午8點至11點、下午2點至5點，不限第幾劑，採限額預約制，可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137。

市府指出，近期國內確診人數大增，為減輕疫調人員負擔、提高居隔通知速度，中央流行疫情指揮中心表示，今起開始實施確診者自主回報疫調系統，確診者將會收到簡訊，按照簡訊上網址便可連入該系統，也請民眾疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

新冠肺炎

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