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兒童疫苗打不打？高醫院長：效益大於風險

中央社 / 高雄30日電
兒童疫苗將開打，高醫附設醫院院長鍾飲文今天說明，兒童打疫苗可避免重症及「長期COVID-19症狀」，且美國和荷蘭研究都發現染疫造成心肌炎和心臟損害的比例較打疫苗多得多。圖為示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影
兒童疫苗將開打，高醫附設醫院院長鍾飲文今天說明，兒童打疫苗可避免重症及「長期COVID-19症狀」，且美國和荷蘭研究都發現染疫造成心肌炎和心臟損害的比例較打疫苗多得多。圖為示意圖。報系資料照／記者劉學聖攝影

兒童疫苗將開打，高醫附設醫院院長鍾飲文今天說明，兒童打疫苗可避免重症及「長期COVID-19症狀」，且美國和荷蘭研究都發現染疫造成心肌炎和心臟損害的比例較打疫苗多得多。

6到11歲兒童疫苗5月2日將開打，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文在高雄市政府防疫記者會上說明，整體來說兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效益大於風險，如果沒有禁忌症，請家長讓孩童盡速接種。

鍾飲文說，從預防重症的角度，還是要呼籲打疫苗。至於不良反應，從國外統計看來，比例非常低，常見為注射部位疼痛，多為輕、中度不適。且據英國統計，4到11歲沒打疫苗的兒童，染疫後有1%會有「長期COVID-19症狀」，症狀超過12週，有嚴重後遺症。

打疫苗的好處，除了可以保護自己、保護同學，若家中有小於5歲的弟弟妹妹，也能間接受到保護，也能保護家中高齡長輩。鍾飲文也提醒，兒童若未接種疫苗，容易造成校園群聚，進而導致家戶和社區感染、危及長輩。

莫德納疫苗最快5月2日開放6歲至11歲兒童接種，但首批輝瑞BNT兒童疫苗也可能在5月中抵台。

鍾飲文說明，莫德納疫苗有歐盟、英國、澳洲、加拿大等30多國開放；輝瑞BNT兒童疫苗則有歐盟、美、英、澳、加、日、韓、以色列等開放使用，整體而言2種疫苗一樣好。

不良反應部分，都以注射部位疼痛為主，全身性不良反應包含頭痛、發燒等；兩者都有可能造成極少數疑似心肌炎、心包膜炎，多數症狀都相當輕微，第2劑全身不良反應比例較第1劑高，但為了完整免疫力，還是建議完整接種。

很多家長關心，打疫苗後造成心肌炎的風險。鍾飲文說，據美國CDC每10萬人資料，確診者患心肌炎、心包膜炎的風險較高，確診後21天內有男生17.6人、女生8.1人發病，而接種1、2劑疫苗者，僅男生4人打第1劑21天內發病，其餘皆為0，遠低於確診者。

荷蘭馬斯垂特大學研究，沒打疫苗染疫造成心肌炎、打疫苗造成心肌炎2者相比，打疫苗造成心肌炎不僅發生率比染疫造成的低百倍，而且都很快就恢復，幾乎3天內就能100%恢復心室功能。

鍾飲文提醒，接種後第1天要加強止血，不要揉搓，第2天要量體溫、喝水、休息，發燒吃退燒藥，如果持續沒有改善，就要就醫；疫苗引起的心肌炎通常在接種後5天內發生，如有胸悶、胸痛、喘等症狀盡快就醫。

新冠肺炎 新冠疫苗

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