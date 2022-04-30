桃園莫德納疫苗免預約 5月4日開設24社區接種站

桃園市長鄭文燦今天表示，5月4日有莫德納疫苗免預約接種專案，在桃園市24個社區接種站，18歲以上即可接種；將增加專責病床的籌設，因應輕重症分流，提高收治能量。

桃園市今天新增2193例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，5月4日有莫德納疫苗免預約接種專案，地點在桃園市的24個社區接種站，已於網站公布，接種時間從上午8時至下午4時，18歲以上即可接種。

鄭文燦說，年滿60歲以上（原住民50歲以上）可搭乘愛心計程車，並領取700元禮券和桃園好米；若當天疫苗有剩、數量充分，會擇適當時間再開一次專案接種。

鄭文燦表示，桃園目前有6個社區型PCR採檢站，以及1個快篩陽性的專用採檢站，另有衛生福利部桃園醫院新屋分院負責觀音和新屋地區的快篩陽性後採檢作業。

鄭文燦表示，現在實施家用快篩試劑販售實名制，希望中央配賦到健保藥局的部分能提供充分，讓所有的家庭必要時可以居家快篩，減少社區PCR採檢站的壓力，職場部分也希望將來有通路，能購買一部分備量的防疫物資、快篩試劑。

鄭文燦表示，醫療資源整備部分，桃園市目前輕症在家者約有5500人，由11家責任醫院分區域關心，已有75%人進行線上診療；專責病床部分，目前使用率不到4成，會請責任醫院依照醫療量能，預備更多的病床數，因應輕重症分流所需要的醫療照顧，提高收治的能量。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，桃園11家責任醫院的專責病床有562床，現在還有379空床，但未來一定會填滿，所以第一階段會積極增加專責病床的籌設，針對原來占床率比較低的醫院擴大專責病房，若還是不夠，可能會考慮其他醫療病床的降載。

王文彥表示，同時也會積極籌設加強型的防疫旅館，裡面還是有醫護，若未來醫院量能不夠，就會跟基層醫療合作，針對居家照護者進行每天的醫護關懷；以上會即日起開始籌設。

重點案例部分，鄭文燦表示，中壢某工廠有發生移工的確診案，有42人PCR陽性，分別為38名移工、4名本國籍員工，目前仍有439人檢驗中；呼籲各工廠實施員工健康管理、分艙分流、用餐梅花座，以及移工宿舍管理。

以及，龜山某科技公司有15人確診，分別為14名移工、1名本國籍員工，工廠預防性停班到5月2日，移工就地隔離、分艙分流，需採檢陰性才能復工。

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