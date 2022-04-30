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快篩實名制週末全額配送 陳時中：不會停賣

中央社 / 台北30日電
快篩實名制上路，高雄許多藥局現排隊人潮，許多民眾冒著豔陽在戶外排隊，希望能早點買到快篩劑。報系資料照／記者劉學聖攝影
快篩實名制上路，高雄許多藥局現排隊人潮，許多民眾冒著豔陽在戶外排隊，希望能早點買到快篩劑。報系資料照／記者劉學聖攝影

快篩實名制上路第1個週末，指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於貨量過大，昨天僅先配送半數藥局，今天上午已全數補足，強調週六、週日都會全額配送，不會停賣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心實施快篩實名制，每個身分證、居留證都可購買1份，每份5劑共500元，並根據證號尾數單雙號分流，今天主要提供尾數雙號民眾購買。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天全台共有4957家機構可販售快篩實名制，販售總量40萬1466人份；截至今天中午12時，共有1746家機構完售，已賣出17萬9099人份。

藥師公會全國聯合會近日反應，週六只有半數藥局可獲配送，週日目前都沒有配送規劃，擔心沒有快篩試劑可賣。

陳時中說，昨天已配送快篩試劑到2700多家機構，供今天販售，剩餘的今天上午已經配送出去，多數機構應該都已收到，預計下午開始陸續販售。

陳時中指出，今明兩天也會陸續將明天要販售的快篩試劑配送出去，強調只要藥局週日有營業都會配送，不會停賣，由於這次配送量很大，已商請郵局幫忙配送，確保今天整體供應量和往常一樣。

食藥署昨天下午核准國內首款家用唾液快篩試劑專案輸入，首批試劑何時抵台、售價多少、實名制是否能買到。

陳時中說，相較鼻咽快篩Ct值30都還驗得到，唾液快篩確實使用上有點限制，但對於無法以鼻咽快篩的族群而言，可能是好選擇，因指揮中心並未徵用唾液快篩，無法掌控價格，未來是否納入實名制還要和專家討論，但他認為若Ct值敏感度高一點時再廣泛使用會比較好。

有網友爆料指出，首款唾液快篩進口業者是身兼高端副董事長及總經理的陳燦堅。陳時中表示，「跟高端有關係，有什麼關係呢？」無論哪一家公司都是正常的公司，廠商、產品不分藍綠，一切都是依照科學程序進行審查，也都會採納專家意見。

新冠肺炎 陳時中 快篩

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•國內今新增1萬5149例新冠確定病例，分別為1萬5033例本土個案及116例境外移入，新增3例死亡，並新增18例中重症。其中一名為年紀較小10多歲男性，屬於12歲以下，不符合疫苗接種年齡，此男性有神經系統疾病，因肺炎合併血氧偏低，在院中使用瑞德西韋治療。 •自主回報疫調機制明天上路，指揮中心今公布流程。當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常會留下手機，當檢驗PCR陽性，疾管署系統將用發送簡訊，為「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」下面有網址以bbs開頭，怕很多人覺得是詐騙網址，特別說明，系統搜集疫調單四大題，基本資料，最早出現症狀或檢驗陽性，是否慢性疾病或懷孕等訊息。

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