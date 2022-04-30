成大醫院推居家照護者「成功照護藥包」 家屬可代領

因應本土新冠肺炎確診人數持續增加，成大醫院除繼續加強防疫維持醫療量能外，也積極配合台南市政府居家照護政策，從4月28日起，針對台南市13個行政區居家照護輕症確診者，開辦「健康照護」服務。

成大醫院成立「新冠肺炎居家照護中心」，由醫師透過通訊方式給予確診者關懷及評估，並針對其症狀提供症狀緩解備用處方，專業藥師調劑後裝袋，先提供500份「成功照護藥包」，將配合台南市衛生局防疫包，由專業團隊配送至確診者家中。

另，成大醫院關懷的13區確診者親友，只要持確診者相關證明文件，也可至醫院慢箋快取棧代領確診者的「成功照護藥包」。

領藥地點：門診大樓3號側門車道（由小東路轉入）的【慢箋快取棧】

領藥時間：周一至周五9:00至18:00，周六、日及國定假日8:00至12:00 成大醫師透過通訊方式給予確診者關懷及評估。圖／成大醫院提供

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