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成大醫院推居家照護者「成功照護藥包」 家屬可代領

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
成大醫院「成功照護藥包」送達台南市政府衛生局。圖／成大醫院提供
成大醫院「成功照護藥包」送達台南市政府衛生局。圖／成大醫院提供

因應本土新冠肺炎確診人數持續增加，成大醫院除繼續加強防疫維持醫療量能外，也積極配合台南市政府居家照護政策，從4月28日起，針對台南市13個行政區居家照護輕症確診者，開辦「健康照護」服務。

成大醫院成立「新冠肺炎居家照護中心」，由醫師透過通訊方式給予確診者關懷及評估，並針對其症狀提供症狀緩解備用處方，專業藥師調劑後裝袋，先提供500份「成功照護藥包」，將配合台南市衛生局防疫包，由專業團隊配送至確診者家中。

另，成大醫院關懷的13區確診者親友，只要持確診者相關證明文件，也可至醫院慢箋快取棧代領確診者的「成功照護藥包」。

領藥地點：門診大樓3號側門車道（由小東路轉入）的【慢箋快取棧】

領藥時間：周一至周五9:00至18:00，周六、日及國定假日8:00至12:00

成大醫師透過通訊方式給予確診者關懷及評估。圖／成大醫院提供
成大醫師透過通訊方式給予確診者關懷及評估。圖／成大醫院提供

新冠肺炎

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今日精摘／自主回報疫調機制 明起上路

•國內今新增1萬5149例新冠確定病例，分別為1萬5033例本土個案及116例境外移入，新增3例死亡，並新增18例中重症。其中一名為年紀較小10多歲男性，屬於12歲以下，不符合疫苗接種年齡，此男性有神經系統疾病，因肺炎合併血氧偏低，在院中使用瑞德西韋治療。 •自主回報疫調機制明天上路，指揮中心今公布流程。當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常會留下手機，當檢驗PCR陽性，疾管署系統將用發送簡訊，為「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」下面有網址以bbs開頭，怕很多人覺得是詐騙網址，特別說明，系統搜集疫調單四大題，基本資料，最早出現症狀或檢驗陽性，是否慢性疾病或懷孕等訊息。

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