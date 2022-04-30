居家隔離者愈來愈多 陳時中教你如何視訊診療

指揮中心指揮官陳時中表示，目前居家視訊診療的居家照護人很多，因此說明視訊診療方式，此為運用健保快易通App或健保署網站，可查詢意願視訊門診資訊，可選擇醫院後，到掛號專線或醫院網站掛號，配額下載醫院App等醫院聯繫。

陳時中說，開始進行視訊診療，要準備健保卡，這和看病一樣，提供醫師拍照確認身份，若健保卡沒照片要出示身份證，以醫師視訊看診及開藥，並經判斷有無面診需求，安排至醫院就醫，基本上在家時，如果無法出門，就透過視訊診療，運用健保快易通或網站，查訊視訊門診資訊，醫院會通知你視訊來看，但要有健保卡，跟去醫院一樣，要做身份認證，沒相片的同時要身分證。

陳時中說，開立處方後若醫院認為有需要親自診察，醫院再來做安排。而這處方箋也可運用，等於醫師送藥到宅系統，可讓親友領藥給你，或藥師送藥到宅也可以。 視訊診療。圖／指揮中心提供

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