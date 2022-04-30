快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲視察「快篩陽性分流診」運作 曝將成立特別急診門診

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午視察中興院區的快篩陽分流診運作情形。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午視察中興院區的快篩陽分流診運作情形。圖／北市府提供

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中呼籲有症狀才快篩，快篩陽性才至七大公費篩檢站做PCR，保留醫療量能。柯文哲上午視察聯醫中興院區的快篩陽分流診運作情形，柯文哲說，會用最快時間，可以掛號、給藥在一線，很快完成，變為類似快篩陽性的特別急、門診。

柯文哲說，有人快篩時，事實上是有症狀，就算還沒證明是PCR陽性，因為還要做，但有症狀治療，可以給的藥還是先給，應該做好藥的套包，分ABC好幾種、有大人小孩，以他來設計，不會超過8種，事先包好，3天分馬上給，結帳盡量無現金交易，來這帶悠遊卡就好，這樣速度會比較快。

至於分流是否有強制性？柯文哲說，因為篩檢站都是預約，有人兩天前就預約，要把預約的消化掉，目前多一線人力，到現在為止，台北市在防疫最成功的地方都不是用絕對的100%，市府是呼籲有症狀才做快篩，快篩陽的才來做PCR，如果一定要來，也不會拒絕。

柯文哲說，因為在臨床上辯論，乾脆就做完，過去兩年，台北市的防疫經驗，絕大多數的市民，有85%，再低一點也有80%，都相當會遵守北市公布的防疫規則，所以軟性的呼籲，可以讓我們平安度過疫情，這是台北市到現在防疫上最成功的地方。

今天是勞動節連假，上午前往篩檢的民眾不多，是因假日？還是分流的原因？柯文哲說，台北市民還是滿有水準，如果繼續用「八十二十法則」呼籲的方式，相信這是疫情最後一關，如果這波可以度過，台灣有望可以解封。

至於分流方式何時會取消，柯文哲說，現在有三線人力在運作，對醫院是很大負擔，會隨著人數變化再調整，可能會合併。

台北市長柯文哲上午視察中興院區的快篩陽分流診運作情形。圖／北市府提供
台北市長柯文哲上午視察中興院區的快篩陽分流診運作情形。圖／北市府提供

新冠肺炎

延伸閱讀

看到今1.2萬例鬆口氣? 柯文哲擔心：只是假象數據

數字沒增加是PCR沒辦法做 柯文哲：恐怕變成假象數據

曾與侯漢廷團隊開會 柯文哲、黃珊珊快篩皆陰性

北市議員侯漢廷PCR確診 柯文哲快篩陰性

相關新聞

藥局周六、日快篩試劑恐無貨 陳時中：特別商請郵局送

快篩試劑實名制上路第3天，近5000家販售藥局，但受到物流作業影響，分為上下午販售。指揮中心指揮官陳時中說，藥局販售快篩...

首款唾液快篩引進被質疑與「高端副董」有關 陳時中這樣說

食藥署昨火速核准國內首款唾液家用快篩試劑，國民黨台北市議員徐巧芯今天於臉書發文，直指此廠商「是高端副董事長」，更寫下「奇...

莫德納別急抽單 陳時中曝BNT兒童疫苗「還沒收到出貨通知」

國內6至11歲兒童最快於5月2日施打莫德納疫苗，但中央流行疫情指揮中心日前公布輝瑞BNT兒童疫苗有望5月中旬到貨，許多家...

催打第3劑莫德納 盧秀燕：台中5月7日、14日設47快打站

台中市長盧秀燕今天居隔中，她在下午三時透過視訊宣布，台中市5月7日、14日將分齡開設47站快打站，開放台中市民接種第三劑...

高市府教育宣布 後天起偏鄉、特教學校優先施打疫苗

高雄市政府教育局今天下午防疫記者會上宣布，國小疫苗施打已於4月26日已發放接種須知及意願書，給家長7天思考期，按意願簽名...

今日精摘／自主回報疫調機制 明起上路

•國內今新增1萬5149例新冠確定病例，分別為1萬5033例本土個案及116例境外移入，新增3例死亡，並新增18例中重症。其中一名為年紀較小10多歲男性，屬於12歲以下，不符合疫苗接種年齡，此男性有神經系統疾病，因肺炎合併血氧偏低，在院中使用瑞德西韋治療。 •自主回報疫調機制明天上路，指揮中心今公布流程。當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常會留下手機，當檢驗PCR陽性，疾管署系統將用發送簡訊，為「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」下面有網址以bbs開頭，怕很多人覺得是詐騙網址，特別說明，系統搜集疫調單四大題，基本資料，最早出現症狀或檢驗陽性，是否慢性疾病或懷孕等訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。