柯文哲視察「快篩陽性分流診」運作 曝將成立特別急診門診

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中呼籲有症狀才快篩，快篩陽性才至七大公費篩檢站做PCR，保留醫療量能。柯文哲上午視察聯醫中興院區的快篩陽分流診運作情形，柯文哲說，會用最快時間，可以掛號、給藥在一線，很快完成，變為類似快篩陽性的特別急、門診。

柯文哲說，有人快篩時，事實上是有症狀，就算還沒證明是PCR陽性，因為還要做，但有症狀治療，可以給的藥還是先給，應該做好藥的套包，分ABC好幾種、有大人小孩，以他來設計，不會超過8種，事先包好，3天分馬上給，結帳盡量無現金交易，來這帶悠遊卡就好，這樣速度會比較快。

至於分流是否有強制性？柯文哲說，因為篩檢站都是預約，有人兩天前就預約，要把預約的消化掉，目前多一線人力，到現在為止，台北市在防疫最成功的地方都不是用絕對的100%，市府是呼籲有症狀才做快篩，快篩陽的才來做PCR，如果一定要來，也不會拒絕。

柯文哲說，因為在臨床上辯論，乾脆就做完，過去兩年，台北市的防疫經驗，絕大多數的市民，有85%，再低一點也有80%，都相當會遵守北市公布的防疫規則，所以軟性的呼籲，可以讓我們平安度過疫情，這是台北市到現在防疫上最成功的地方。

今天是勞動節連假，上午前往篩檢的民眾不多，是因假日？還是分流的原因？柯文哲說，台北市民還是滿有水準，如果繼續用「八十二十法則」呼籲的方式，相信這是疫情最後一關，如果這波可以度過，台灣有望可以解封。

至於分流方式何時會取消，柯文哲說，現在有三線人力在運作，對醫院是很大負擔，會隨著人數變化再調整，可能會合併。 台北市長柯文哲上午視察中興院區的快篩陽分流診運作情形。圖／北市府提供

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