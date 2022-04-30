Omicron輕中重症狀一次看 專家：出現「10狀況」立刻就醫
國內新冠肺炎疫情升溫，已經連續2天單日本土確診破萬，Omicron傳染力強，儘管大多數症狀為輕症，但台灣人還有不少人沒打疫苗，可能存在更高風險。中研院兼任研究員何美鄉提醒大家，如果出現了10個症況，請立刻就醫。
何美鄉在臉書發文說，網路上有很多反對疫苗的人，聲音都很大，當然每個人可以選擇不打疫苗，但我們都無法選擇被Omicron感染，或不被Omicron感染，因此她提醒大家如果確診在家時，該注意什麼。
何美鄉列出了Omicron確診病人最常見的症狀，輕症的狀況像是，流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛／癢、乾咳、聲音啞、頭痛、全身肌肉酸痛、疲憊、食慾不振、噁心、拉肚子，約只有50％的人會發燒，年長者要注意攝水量不足，導致脫水對老年人很致命。
若是出現以下症狀，恐怕是中症，需要就醫，像是呼吸急促、血氧下降、嚴重脫水、劇烈頭痛，進入重症的話會有呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷、昏迷不醒、昏倒、胸痛等情況產生，這時最好要叫救護車送醫。
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