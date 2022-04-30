快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封關鍵曝...名醫估「脫口罩時間點」揭台人1慣性：今年恐無望

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣什麼時候才能脫口罩及疫苗限制取消，專家認為「至少要觀察至明年」。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台灣什麼時候才能脫口罩及疫苗限制取消，專家認為「至少要觀察至明年」。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台灣新冠肺炎疫情延燒，但國際間以已經陸續放寬管制，丹麥宣布不再大規模接種疫苗、南韓則是從下5月2日開始將解除室外強制戴口罩規定，至於台灣什麼時候才能脫口罩及疫苗限制取消，專家認為「至少要觀察至明年」。

指揮中心公布昨天新增本土案例1萬1974例，另增2名死亡個案，不僅連續2天單日破萬例，總病例數也超過10萬，指揮官陳時中也直言，目前已經無法清零，國內要達到群體免疫，主要透過施打疫苗及自然感染，築起抵抗病毒的高牆，防疫措施也將滾動式調整。

根據「ETtoday」報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，台灣目前病例增加速度還不至於讓醫療體系癱瘓，但是相對疫情時間就會拉長，從紐西蘭的經驗來看，從疫情爆發到趨緩，花了3個月的時間，如果台灣比照來看，最快要到6、7月才能相對平穩，至於要把口罩、疫苗限制取消，則要看群體免疫程度。

黃高彬說，感染比率及疫苗覆蓋率增加，可以算出國內群體免疫程度最大值，如果沒有達到8-9成，還是無法脫掉口罩，目前台灣確診人數約0.2％，疫苗接種率接近6成，兩者相加約6成多，加上台灣民眾慣性，有疫情出現搶打潮，疫情平靜後又是緩打潮，推估年底前可以脫口罩的機會不高，應該要等到明年。

新冠肺炎

延伸閱讀

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

【即時短評】居家隔離幾天好？ 盧秀燕問題早有答案

93校停課1到10天 黃高彬：台中守得最好不用擔心

台中后里幼兒園同班師生已8人染疫 衛生局：源頭仍難判定

相關新聞

藥局周六、日快篩試劑恐無貨 陳時中：特別商請郵局送

快篩試劑實名制上路第3天，近5000家販售藥局，但受到物流作業影響，分為上下午販售。指揮中心指揮官陳時中說，藥局販售快篩...

首款唾液快篩引進被質疑與「高端副董」有關 陳時中這樣說

食藥署昨火速核准國內首款唾液家用快篩試劑，國民黨台北市議員徐巧芯今天於臉書發文，直指此廠商「是高端副董事長」，更寫下「奇...

莫德納別急抽單 陳時中曝BNT兒童疫苗「還沒收到出貨通知」

國內6至11歲兒童最快於5月2日施打莫德納疫苗，但中央流行疫情指揮中心日前公布輝瑞BNT兒童疫苗有望5月中旬到貨，許多家...

催打第3劑莫德納 盧秀燕：台中5月7日、14日設47快打站

台中市長盧秀燕今天居隔中，她在下午三時透過視訊宣布，台中市5月7日、14日將分齡開設47站快打站，開放台中市民接種第三劑...

高市府教育宣布 後天起偏鄉、特教學校優先施打疫苗

高雄市政府教育局今天下午防疫記者會上宣布，國小疫苗施打已於4月26日已發放接種須知及意願書，給家長7天思考期，按意願簽名...

今日精摘／自主回報疫調機制 明起上路

•國內今新增1萬5149例新冠確定病例，分別為1萬5033例本土個案及116例境外移入，新增3例死亡，並新增18例中重症。其中一名為年紀較小10多歲男性，屬於12歲以下，不符合疫苗接種年齡，此男性有神經系統疾病，因肺炎合併血氧偏低，在院中使用瑞德西韋治療。 •自主回報疫調機制明天上路，指揮中心今公布流程。當民眾到醫院或採檢站採檢時，通常會留下手機，當檢驗PCR陽性，疾管署系統將用發送簡訊，為「您為確診個案，請到確診網站主動回報密切接觸者資料，通知聯絡資料等」下面有網址以bbs開頭，怕很多人覺得是詐騙網址，特別說明，系統搜集疫調單四大題，基本資料，最早出現症狀或檢驗陽性，是否慢性疾病或懷孕等訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。