解封關鍵曝...名醫估「脫口罩時間點」揭台人1慣性：今年恐無望

台灣新冠肺炎疫情延燒，但國際間以已經陸續放寬管制，丹麥宣布不再大規模接種疫苗、南韓則是從下5月2日開始將解除室外強制戴口罩規定，至於台灣什麼時候才能脫口罩及疫苗限制取消，專家認為「至少要觀察至明年」。

指揮中心公布昨天新增本土案例1萬1974例，另增2名死亡個案，不僅連續2天單日破萬例，總病例數也超過10萬，指揮官陳時中也直言，目前已經無法清零，國內要達到群體免疫，主要透過施打疫苗及自然感染，築起抵抗病毒的高牆，防疫措施也將滾動式調整。

根據「ETtoday」報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪表示，台灣目前病例增加速度還不至於讓醫療體系癱瘓，但是相對疫情時間就會拉長，從紐西蘭的經驗來看，從疫情爆發到趨緩，花了3個月的時間，如果台灣比照來看，最快要到6、7月才能相對平穩，至於要把口罩、疫苗限制取消，則要看群體免疫程度。

黃高彬說，感染比率及疫苗覆蓋率增加，可以算出國內群體免疫程度最大值，如果沒有達到8-9成，還是無法脫掉口罩，目前台灣確診人數約0.2％，疫苗接種率接近6成，兩者相加約6成多，加上台灣民眾慣性，有疫情出現搶打潮，疫情平靜後又是緩打潮，推估年底前可以脫口罩的機會不高，應該要等到明年。

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