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中央依居隔人數撥發快篩 解決彰化試劑不足

中央社 / 彰化29日電

彰化縣先前因居隔學生人數增加，快篩試劑數量不足，彰化縣衛生局今天指出，中央已同意依「實報實銷」原則，依居隔人數撥發快篩試劑，問題已獲解決。

彰縣府今天開記者會，說明彰化縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天新增194例確診案例；6到12歲兒童接種莫德納疫苗，全縣約有2成、1萬2000名兒童願接種疫苗，衛生局安排從5月2日起到校接種。

3+4居隔新制實施，中小學生確診全班都要居隔，彰化縣居隔中的學生1天約需1萬劑快篩試劑，彰化縣庫存不足，縣府27日召開疫情記者會時，喊話向中央求救，盼儘快撥發。

彰化衛生局長葉彥伯今天接受媒體聯訪指出，中央已承諾會依居隔人數撥發快篩試劑，試劑不足問題獲解決。

葉彥伯表示，民眾若曾和確診個案密切接觸，或是在居隔、自主健康管理期間，出現呼吸道症狀或不適症狀者，可做快篩確認狀況，如快篩陽性，請和衛生局聯絡協助就醫。

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