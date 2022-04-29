學童打莫德納還是BNT？林右昌：配合中央尊重家長選擇

國內12歲以下兒童將開打新冠肺炎疫苗，被問到要讓學童打莫德納還是BNT，基隆市長林右昌說，目前僅收到莫德納接種規畫通知，雖然中央有公布簽約BNT疫苗，但還無法確定什麼時候會收到疫苗，會配合中央的政策來推動，也會尊重家長的選擇。

國內12歲以下兒童將於5月2日開打新冠肺炎疫苗，優先接種廠牌為莫德納，但昨指揮中心完成輝瑞BNT疫苗供應協商，食藥署也完成BNT兒童疫苗EUA（緊急使用授權）審查，近期不少家長收到莫德納疫苗意願調查書，仍觀望等BNT兒童疫苗到貨，再讓孩子接種。

媒體詢問要打哪一種家長會不會陷入兩難，林右昌說，教育處與衛生局針對滿歲6至11歲的學童，已經作了規畫，只要疫苗下來，就可以開打，目前已將疫苗接種意願書及衛教單張學校陸續發送。

林右昌指出，目前僅收到莫德納接種規劃的通知，雖然中央有公布簽約BNT疫苗，但是還無法確定什麼時候會收到這些疫苗，屆時會配合中央的政策來推動，也會尊重家長的選擇。

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