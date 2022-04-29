學童打莫德納還是BNT？林右昌：配合中央尊重家長選擇
國內12歲以下兒童將開打新冠肺炎疫苗，被問到要讓學童打莫德納還是BNT，基隆市長林右昌說，目前僅收到莫德納接種規畫通知，雖然中央有公布簽約BNT疫苗，但還無法確定什麼時候會收到疫苗，會配合中央的政策來推動，也會尊重家長的選擇。
國內12歲以下兒童將於5月2日開打新冠肺炎疫苗，優先接種廠牌為莫德納，但昨指揮中心完成輝瑞BNT疫苗供應協商，食藥署也完成BNT兒童疫苗EUA（緊急使用授權）審查，近期不少家長收到莫德納疫苗意願調查書，仍觀望等BNT兒童疫苗到貨，再讓孩子接種。
媒體詢問要打哪一種家長會不會陷入兩難，林右昌說，教育處與衛生局針對滿歲6至11歲的學童，已經作了規畫，只要疫苗下來，就可以開打，目前已將疫苗接種意願書及衛教單張學校陸續發送。
林右昌指出，目前僅收到莫德納接種規劃的通知，雖然中央有公布簽約BNT疫苗，但是還無法確定什麼時候會收到這些疫苗，屆時會配合中央的政策來推動，也會尊重家長的選擇。
▪【疫情專題】4月29日新增本土11,974例、境外移入339例 確診死亡2例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言