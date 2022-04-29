社區風險提高 台南醫院及住宿型長照5月31日前禁探病

台南市今天新增227例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，社區感染風險提高，台南市副市長趙卿惠宣布，台南市各級醫院、住宿型長照機構即日起至5月31日全面禁止探病。

趙卿惠今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市提供居家隔離快篩試劑量能是足夠的，但無法立刻比照高雄市發放快篩試劑或兌換券給街友、低收入戶。

至於台南市長黃偉哲因和確診者同桌用餐，昨晚起進行居家隔離，趙卿惠表示，黃偉哲以高規格防疫自我要求，目前快篩陰性。

台南市政府衛生局疾病管制科長林曉玫則說明台南市今天新增227例確診病例，其中110例男性，117例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月21日至28日。

227例確診病例中，37例無症狀，190例輕症，涵蓋居家隔離者後採檢確診38例，接觸親友而確診32例，校園接觸者1例，職場接觸者1例，疫調中155例。

商品推薦