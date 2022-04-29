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快篩實名制4月30日僅半數藥局鋪貨 藥師憂民眾撲空

中央社 / 台北29日電
快篩實名制昨天上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾身分證尾數雙號才能購買。聯合報記者潘俊宏／攝影
快篩實名制昨天上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊，藥局人員貼心在門口掛告示牌提醒民眾身分證尾數雙號才能購買。聯合報記者潘俊宏／攝影

快篩實名制進入第2天，藥師公會全聯會發言人黃彥儒今天表示，指揮中心明天鋪貨據點將砍半，週日也沒有另外配送，擔心上班族週末到藥局撲空，第一線藥師恐承擔民眾負面情緒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天起實施快篩試劑實名制，民眾可持健保卡或居留證到全國4909家社區藥局及58家偏鄉地區衛生所購買，1份5支快篩試劑共新台幣500元。

行政院長蘇貞昌今天視察台南科技產業專區預定地，他接受媒體聯訪指出，昨天第1天實施實名制快篩試劑販售，41萬份還剩3萬多份，政府今天會繼續備足快篩試劑，民眾不要囤貨，有需要再買。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒今天上午接受記者電話聯訪時表示，快篩實名制上路的第1、2天，全台所有據點都會同步開賣，當天販售的快篩試劑都會在前一天配送到藥局或衛生所。

不過，黃彥儒說，根據指揮中心最新配送規劃，今天只有2202家據點會收到快篩試劑，換言之，明天只有約2202家據點有快篩試劑可賣，後天更是只能賣週間剩下的，但這兩天幾乎多數藥局都完售，週日恐怕沒東西可賣。

黃彥儒指出，明天適逢週末，預期將有很多休假上班族將到藥局購買快篩試劑，眼看有一半的藥局沒東西能賣，擔心民眾怒氣全往藥師身上發，第一線藥師恐面臨極大壓力，呼籲指揮中心說明為何明天僅配送一半藥局，以及週日不會額外配送，以防民眾撲空。

黃彥儒說，今天一早，他所在的藥局開門營業10分鐘，所有快篩試劑就賣光光，後續仍有許多民眾不間斷來詢問何時可買，儘管門口已經張貼完售告示，單日仍然有200人到300人前來詢問，盼指揮中心清楚說明政策，別讓第一線藥師承受民眾負面情緒。

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