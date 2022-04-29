百萬美妝網紅染疫康復「真的有後遺症」有2症狀快就醫

台灣新冠肺炎疫情爆發，昨(28)日台灣本土確診人數破萬，人心惶惶。國外疫情比台灣早爆發，多國已經陸續邁向解封之路，外國「與病毒共存」的經驗值得台灣借鏡，百萬美妝YouTuber Catie移居加拿大，日前一支美妝影片順便和網友分享染疫經驗，鼓勵台灣人不要恐慌。

Catie擁有109萬訂閱人數，目前住在加拿大溫哥華。之前Catie全家確診已康復，包括老公和小孩，但還好都沒發生頭痛、腦霧造成記憶力低下的狀況，都是上呼吸道的症狀。但Catie在影片中直呼染疫「真的有後遺症」，這幾個月來，她不斷反反覆覆覺得「症狀又回來了」，她說好像只要身體有一點點狀況，就會激發潛藏在身體裡面的新冠病毒，反覆感到喉嚨非常痛、卡痰等。

針對疫情，Catie指出加拿大政府很早就採取「躺平」政策，但有設新冠醫療專線，打過去三分鐘就有專人接電話，訊問之後會迅速轉接專業的護理師、醫生。醫生提醒，如果出現「神智不清」或「呼吸不順暢」這兩種狀況，一定要立刻叫救護車就醫，「千萬不能等」。

Catie分享加拿大經驗，如果染疫不是重症，醫院也不收治，加拿大醫生會要你自行服藥。她建議家裡最好先準備一些退燒藥、感冒藥，只要燒退了頭痛、肌肉痛症狀都能緩解，就不會那麼不舒服，除非出現上述兩種症狀才需要盡速就醫。

Catie提到，先前台灣有一名幼童不幸重症離世，但依她在國外看到的情況，以及國際上的染疫數據，都顯示幼童、青少年染疫後狀況「通常不會太嚴重」。她小孩的幼稚園也曾爆發群聚疫情，不過小朋友都沒有重症住院，大多都是輕症。她呼籲家長們不需過度恐慌，大家都得學習與病毒共存。

身為人母，Catie也分享個人對兒童疫苗的看法，因為她小孩還沒滿5歲，而且已經確診過，加拿大規定要滿5歲才能打兒童BNT疫苗，她目前還會觀望，「疫苗畢竟是很新的東西，小孩子還要活很久，不想在她身上放任何不確定的東西，除非再出現更危險的新變異株，否則可能還不想讓小孩打疫苗」。但也強調打疫苗是個人自由，尊重其他意見。

網友肯定，「很認同catie的看法，恐慌真的對面對疫情沒有幫助」、「本身是醫療人員，每天上班面對很多患者，真的身心疲憊又恐慌。謝謝分享這些資訊」、「Catie給的親身體驗真的很受用，沒重症就是自己當感冒熬過去；知道什麼時候該跑醫院就好。我覺得心情上平穩多了，謝謝分享」。

過來人相挺，「我也是在國外居住的台灣人，全家都得過了，我的小孩症狀是非常輕微的甚至比感冒還輕微，大人就比較難受了」、「你的分享真的很重要！尤其你說的『有變化才是對的，沒隨疫情的變化修改政策才是可怕』，希望這次的病毒快快結束，大家都要健健康康的」、「在2月底香港疫情最嚴重的時候，我全家都中鏢了，幸好之前都準備好所有需要的物資，基本上大部分的症狀都控制得很好，重要的是要多喝水，身體缺水很容易發燒起來，後來快速測試的結果變陰性後再去找中醫調理，現在我們全家都完全恢復了，沒有後遺症」。

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