拋軟性封城「支持vs.反對」掀戰 柯文哲正面、負面聲量飆新高

image source:台北市政府

台北市長柯文哲拋出「軟性封城」議題之後，27日赴議會報告，遭到藍綠議員砲轟。民進黨市議員王世堅，嗆「搞得人心惶惶」，國民黨市議員汪志冰批評說法太籠統，導致大賣場出現搶購人潮，質問到底是民眾不清楚，還是柯文哲沒講清楚，柯文哲則坦言「可能我沒講清楚，抱歉」，但沒講清楚的「軟性封城」這句話，替柯文哲創造高聲量外，負面聲量以及正面聲量，也來到半年新高。

預言「軟性封城」後「致歉」柯文哲正負聲量紛創新高

柯文哲平常版面多、曝光度也高，但近期的「軟性封城」說法，更是拉抬出一波討論度。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2021/10/30～2022/04/27）近半年的數據來看，台北市長柯文哲27日單日，不僅是近半年聲量最高峰，同時也是負面聲量最高點，達到2千855筆。雖然柯文哲事後解釋 ，所謂的「軟性封城」就是三級警戒，他同時也在臉書上說明，如果台北市單日新增確診超過五萬人，許多中重症需要入住醫院，再加上新北、基隆、桃園的需求，專責病房可能不夠用，屆時才有可能啟動軟性封城，其中「不要恐慌」還重覆了兩次。即使事後盡力說明解釋，但網友不滿的負面聲量，已經超越2021年11月9日林佳龍暗批顏寬恒輸不起，柯文哲點名回嗆「陳其邁不是一樣」的事件；另外，針對柯文哲提的「軟性封城」，前副總統陳建仁28日也表示，依目前疫情發展，重症跟死亡比例都很低，認為沒有軟封城或是封城的必要，更加重語氣「連一點必要也沒」。

「軟性封城」不只為台北市長柯文哲帶來負面聲量，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》時間(2021/10/30～2022/04/27）觀察分析，柯文哲正面聲量也在4月27日飆到半年高峰2千794筆。柯文哲把去年防疫成功，歸功在「國民素養」，針對在議員質詢「軟性封城」議題時，他也一一澄清，成功引起不少網友力挺，一舉超越2022年1月2日元旦升旗，在府前獨站40分鐘，事後表示「事情過了就算，自己覺得還好」的事件；但相較正面、負面聲量，其實中立總聲量數更為多數，也顯示出很大網友針對柯文哲的發言，不一定完全採取讚賞或是批評字眼，而是屬於就事論事或是平舖直敘的方式討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

image source:FB/柯文哲

「軟性封城」做最好壞的打算？柯文哲喊不要「恐慌」成熱門關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/04/26～2022/04/27）檢視柯文哲拋出「軟性封城」後的熱門關鍵字，包括數度提及希望市民不要「恐慌」，同時軟性封城也被批評是製造市民的「恐慌」，因此「恐慌」二字出現在熱門關鍵字榜單；另外包括「軟封城、新名詞、三級警戒」等也入列 。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月30日至2022年04月27日。

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