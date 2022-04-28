防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App

蔡英文總統今天在臉書表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一個階段，相信團結與韌性，將會帶領台灣跨越所有的挑戰。

蔡總統指出，陪伴大家近一年來，在昨天退場，看到許多朋友，紛紛在社群上表達道別的心情，甚至在IG串聯起「最後一封簡訊實聯制」。蔡總統說，相信這一年來，進門前「用手機掃QR Code」已經成為大家的日常生活，現在不用掃了，讓國人防疫更簡便，但可能也讓許多朋友感到不習慣。

蔡總統表示，簡訊實聯制集結了許多人的貢獻與努力，它的誕生正凸顯台灣人面對考驗，不僅團結一心，更會善用科技與創意來克服，展現出台灣堅強的韌性。也想再次感謝行政院長蘇貞昌 、高雄市長陳其邁、行政院政委唐鳳等同仁，以及民間電信業者的共同努力，創造出屬於台灣的科技防疫；更要感謝所有的台灣人，因為大家一起參與實聯制，保護自己和親友，也讓台灣防疫能夠挺過最困難的階段 蔡英文總統。本報系資料照

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