防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App
蔡英文總統今天在臉書表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一個階段，相信團結與韌性，將會帶領台灣跨越所有的挑戰。
蔡總統指出，陪伴大家近一年來，在昨天退場，看到許多朋友，紛紛在社群上表達道別的心情，甚至在IG串聯起「最後一封簡訊實聯制」。蔡總統說，相信這一年來，進門前「用手機掃QR Code」已經成為大家的日常生活，現在不用掃了，讓國人防疫更簡便，但可能也讓許多朋友感到不習慣。
蔡總統表示，簡訊實聯制集結了許多人的貢獻與努力，它的誕生正凸顯台灣人面對考驗，不僅團結一心，更會善用科技與創意來克服，展現出台灣堅強的韌性。也想再次感謝行政院長蘇貞昌 、高雄市長陳其邁、行政院政委唐鳳等同仁，以及民間電信業者的共同努力，創造出屬於台灣的科技防疫；更要感謝所有的台灣人，因為大家一起參與實聯制，保護自己和親友，也讓台灣防疫能夠挺過最困難的階段
▪【疫情專題】4月28日新增本土11,353例、境外移入164例 確診死亡2例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言