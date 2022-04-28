快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一個階段。圖為台灣社交距離APP內提示個人每日接觸情況。圖／中央社資料照
蔡英文總統表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一個階段。圖為台灣社交距離APP內提示個人每日接觸情況。圖／中央社資料照

蔡英文總統今天在臉書表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一個階段，相信團結與韌性，將會帶領台灣跨越所有的挑戰。

蔡總統指出，陪伴大家近一年來，在昨天退場，看到許多朋友，紛紛在社群上表達道別的心情，甚至在IG串聯起「最後一封簡訊實聯制」。蔡總統說，相信這一年來，進門前「用手機掃QR Code」已經成為大家的日常生活，現在不用掃了，讓國人防疫更簡便，但可能也讓許多朋友感到不習慣。

蔡總統表示，簡訊實聯制集結了許多人的貢獻與努力，它的誕生正凸顯台灣人面對考驗，不僅團結一心，更會善用科技與創意來克服，展現出台灣堅強的韌性。也想再次感謝行政院長蘇貞昌 、高雄市長陳其邁、行政院政委唐鳳等同仁，以及民間電信業者的共同努力，創造出屬於台灣的科技防疫；更要感謝所有的台灣人，因為大家一起參與實聯制，保護自己和親友，也讓台灣防疫能夠挺過最困難的階段

蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

新冠肺炎 實聯制 蔡英文

延伸閱讀

民眾反映快篩劑太貴 蘇貞昌：已接近成本價格

柯文哲提軟性封城 陳其邁：不清楚內容是什麼

影／華視誤稱蘇貞昌總統 蘇貞昌：一再出錯 讓人傻眼

相關新聞

獨／家用快篩試劑販售首日 健保署曝這個縣市賣最多

新冠肺炎疫情嚴峻，家用快篩試劑實名制今販售首日，民眾瘋搶快篩試劑，導致健保系統一度當機。截至今晚6時，販售機構家數487...

兒童BNT簽約 蔡炳坤憂將影響家長選擇莫德納

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，已經與輝瑞BNT疫苗完成簽約，將採購220萬劑兒童疫苗、180萬劑成人疫苗，預...

快篩劑實名制首日亂象 藥師接詢問電話接到手軟

快篩劑實名制上路，第一線的藥師業務繁忙之際又遇到電腦當機，還被民眾抱怨，簡直裡外不是人；嘉義市藥師公會常務理事林岫加說，...

BNT兒童疫苗通過EUA！一二劑間隔12周比照莫德納

國內現已完成輝瑞的兒童及成人疫苗採購簽約，最快五月中抵台。中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，關於輝瑞BNT的兒童疫苗E...

快篩新制獨漏陸生？陸委會：已協調指揮中心研議

政府新推動的「家用快篩試劑實名制」4月28日上路，雖讓民眾可持健保卡購買正式上路，但僅限持健保卡或居留證者購買，陸生遭到...

防疫邁入下一個階段！ 蔡總統：實聯制走入歷史 交棒社交距離App

蔡英文總統今天在臉書表示，實施一年多的簡訊實聯制昨天取消，退場後將交棒給台灣社交距離App，這也代表台灣的防疫要邁入下一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。